Мамбеталиев: Ребята старались, хотели переломить, поменяли вратаря, но не пошло

Исполняющий обязанности главного тренерарассказал о поражении отсо счётом 0:3.

«Игра была неплохая, держались, терпели. "Ак Барс" — мастеровитая команда, у нас — помоложе. Много ребят, которые только вышли на такой уровень. Но всё равно, могли и мы забить, пропустили, две ошибки в средней зоне, получили два гола. Боялись за меньшинство, в меньшинстве неплохо сыграли. Не забиваешь ты, забивают тебе. Ошибаться ребятам меньше нужно в средней зоне. Ребята старались, хотели переломить, поменяли вратаря, но не пошло.

С начала сезона команда отлично выглядела в большинстве, сейчас отстаёт? Большинство наигрывается. Не хватает Романа Старченко в "белом" звене, в "синем" — Райли Барбера.

Скоро ли ожидать возвращения Райли Барбера? Скорее всего, к следующей игре он будет готов. Завтра будет известно его состояние. Он уже начал тренироваться, но после сотрясения сложно сказать, когда лучше будет ему начать.

Когда вернутся Роман Старченко, Алихан Асетов, Алекс Грант? Алихан Асетов готовится. Он отыграл несколько игр, но ему надо потренироваться, его не хватает на всю игру. Роман Старченко приступил к тренировкам, может, через неделю, может, к поездке должен быть в строю. У Алекса Гранта проблемы со спиной, пока про него ничего не могу сказать. Самата Данияра скоро будем подключать. Этот игрок очень нужен в большинстве для нас.

В чём причины такой нестабильности команды? Главная причина в том, что у нас травмированы ведущие игроки. Мы не можем заменить их игроками, которые только влились, играли в чемпионате Казахстана. Да, они стараются. В дальнейшем, если им давать играть и готовить, будут результаты. Не хватает лидеров, которые могут решить в большинстве, в трудную минуту сделать точный бросок.

Максим Мусоров который матч играет в первом звене, дебютировали Артём Королёв и Руслан Оспанов, с чем связаны такие решения? Артём Королёв и Руслан Оспанов неплохо вошли в игру, они её не портят. Руслан Оспанов только начинает делать шаги во взрослом хоккее, игрок быстрый, ему нужно побольше уверенности и веры в себя. Артём Королёв был травмирован, сейчас нормализовалось. Мы бы и раньше его привлекли, но не могли это сделать. В защите он надёжно играет. У нас нет защитников, поэтому он и играет.

Максим Мусоров в первом звене, потому что нет другого выбора или он подходит больше всего? На эту позицию он больше всего подходит. Игровой парень. Ему не хватает стабильности играть ровно все игры, может, потому что нет опыта игры в КХЛ, но он очень способный парень», — приводит слова Мамбеталиева Шайба.kz.

В следующей игре «Барыс» сыграет дома с «Куньлунь Ред Стар» 10 ноября. «Ак Барс» 9 ноября отправится в Тольятти на матч с «Ладой».