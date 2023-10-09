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    ЦСКА в овертайме вырвал победу у «Сочи»

    «Сочи» — ЦСКА: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи ЦСКА
    В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях в овертайме победил «Сочи» со счетом 3:2.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    На голы Владислава Каменева и Прохора Полтапова хозяева ответили точными бросками Василия Мачулина и Даниила Сероуха. В овертайме победу армейцам принес Никита Нестеров.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — ЦСКА (Москва) — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Каменев — 2 (бол., Окулов, Григоренко), 13:41 — 0:1. Мачулин — 1, 18:11 — 1:1. Полтапов — 4 (Панкратов, Дыбленко), 22:13 — 1:2. Сероух — 1 (Хафизов), 37:28 — 2:2. Нестеров — 3 (Окулов, Каменев), 64:20 — 2:3Вратари: Бердин — Шарыченков (60:23 — 62:19, 62:34)Штраф: 10 — 6Броски: 27 (8+10+9+0) — 33 (17+5+5+6)

    ЦСКА после 16 игр набрал 17 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице «Запада». «Сочи» с 21 очком — на 5-м месте.

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 12 октября в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Спартак» 11 октября примет ЦСКА.

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