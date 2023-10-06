Разин: В третьем периоде получился нехороший отрезочек, когда могло все перевернуться

Главный тренервысказался о победе в матче с(6:3).

«Салават играл в несвойственный для них хоккей — активно, агрессивно всю игру. Хорошо, что мы были к этому готовы. Два периода играли хорошо, без ошибок, только было ненужное удаление в первом периоде — но молодцы, выстояли. В третьем периоде получился нехороший отрезочек, когда могло все перевернуться. Хорошо, что забили четвёртый гол в большинстве.

Прекрасная обстановка на арене, очень удивительно… Хотя неудивительно, Башкирия же рядом. Первый раз в такой обстановке, раньше почему-то не так было. Хоккей ради зрителей, думаю. Сегодня было много голов, зрители ушли довольными.

Как прокомментирую подобный аттракцион? Очень странное сравнение. Я думаю, наоборот. Конечно, когда всё переворачивается с ног на голову за 5-10 минут, это добавляет тренерам седых волос, но победа есть победа. У нас было хорошее преимущество, концовку мы не проиграли, задел на следующую игру нормальный. Считаю, при счёте 3:2 мы дальше играли уверенно, сделали 5:2. Но что первый, что третий гол — это какие-то неимоверные отскоки не в нашу сторону. А так и вчетвером выстояли. Самое главное — зрителям понравилось. Победа есть победа, я доволен командой», — цитирует Разина «Чемпионат».

После 16 матчей у «Металлурга» 25 очков, «Салават» имеет на девять меньше, но у него есть три игры в запасе.