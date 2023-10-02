Сбавивший «Авангард», разочаровывающий «Барыс», уверенный в себе «Локомотив»

Прошлая игровая неделя заострила внимание на проблемах клубов Восточной конференции, форменный спад которых повлиял на промежуточные турнирные расклады, в то время как на Западе появился еще один кандидат на первое место. Обо всем этом говорим в традиционной понедельничной подборке.

«Авангард» застрял в компании аутсайдеров

Одним из самых существенных разочарований минувших семи дней оказался «Авангард», чья игра в последних матчах стала глубокой печалью после сильной кампании в дебюте чемпионата. Если на старте сезона команда Михаила Кравеца выдала уверенные пять побед в шести встречах, то теперь о подобных свершениях в раздевалке могут только вспоминать.

«Авангард» проиграл 0:6 «Динамо» ХК «Авангард»

В игре омичей была сломана вся конструкция: от обороны до реализации, которая стала катастрофически низкой. Как итог — четыре подряд поражения, три из которых не принесли ни одного очка и в них было пропущено по 4+ шайбы.

Отрицательный цикл «Авангарда» стартовал еще на третьей игровой неделе, а на четвертой дополнился двумя разгромами. На «Уральце» команда Кравеца, забросив шайбу первой — отличился Денис Венгрыжановский — провела отвратительные два периода, в которых получила пять в свои ворота от «Автомобилиста» (1:5). Еще беспомощнее «Авангард» выглядел на фоне «Динамо» Москва в гостях, ведь там реализация и вовсе оказалась на нуле (0:6).

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Ни Райан Спунер, остающийся лучшим бомбардиром нового клуба, ни Владимир Ткачев, ни Рид Буше или даже Игорь Гераськин не смогли быстро вывести «Авангард» из затянувшегося кризиса, из-за которого команда смазала концовку сентября и опустилась на седьмую позицию в Восточной конференции, отстав от первой тройки, куда омичи, вероятно, попадут по итогам регулярки, на 4 очка.

Турнирные и, возможно, ментальные страдания «Авангарда» на время прекратились в воскресном матче с «Куньлунем» в Мытищах. На катке «Ред Стар» гости, ведя 2:0, прозевали возвращение соперника в игру и вынуждены были заканчивать начатое в овертайме. За 11 секунд до финальной сирены Райан Спунер забросил победную шайбу, напомнив, что в омской команде отныне на одного лидера больше (4:3 ОТ).

«Локомотив» собирается подвинуть «Торпедо»

В начале нового сезона к «Локомотиву» были небезосновательные претензии: в двух стартовых матчах из четырех традиционно неприступная в обороне команда Игоря Никитина проиграла, пропустив 10 голов, а в одной из двух победных встреч два очка были отняты у «Трактора» с большим трудом в овертайме.

Тогда тренер «Локомотива» говорил о том, что команда «еще не проснулась», и оказался прав. Следующие результаты ярославцев это доказали: семь побед в восьми матчах и только в одном (с ЦСКА дома) они пропустили больше одной шайбы. Кажется, характерный стиль наконец-то вернулся.

«Локомотив» разгромил «Металлург» Мг ХК «Локомотив»

Что касается прошлой недели, то «Локомотив» провел три встречи, победив в каждой с форой в 2+ шайбы и забрасывая не меньше трех. Так, поочередно ярославцы смяли «Металлург» Мг (4:1), «Автомобилист» (3:1) и «Северсталь» (5:0). Два топ-клуба Востока и одна дерзкая команда с хорошей линией нападения, да еще и на ее льду — впечатляющий результат для семидневного отрезка.

На данном этапе сезона в составе «Локомотива» сформировалась хорошая группа лидеров, которая балансирует между молодостью и опытом. Первым в клубе бомбардиром является Максим Шалунов (4+6), а перспективный новичок Ярослав Лихачев идет вторым (5+4), продолжая выдавать неплохие персональные результаты. Тройку форвардов дополняет Денис Алексеев (3+5), а защитник Мартин Гернат является лучшим ассистентом (2+6).

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Серия хороших матчей позволила команде Никитина подняться на второе место на Западе с 18 очками и второй лучшей по надежности обороной в конференции (21 пропущенная шайба), которая уступает только СКА (18). От первого «Торпедо» ярославцы отстают всего на один балл при равенстве проведенных встреч.

Проблемы «Металлурга» Мг по-прежнему никуда не делись

Максималистская команда Андрея Разина сохраняет лидерскую позицию в Восточной конференции, но ее игра едва ли соответствует турнирному положению, которое остается идеальным во многом благодаря промахам прямых конкурентов.

«Металлург» Мг проиграл «Куньлуню» ХК «Металлург» Мг

«Металлург» Мг все еще первый с 19 очками после 13 матчей, а его атакующие спецбригады выдают третий лучший показатель результативности на Востоке. Но главным ночным кошмаром, преследующим команду на постоянной основе, является игра на своей половине площадки. «Магнитка» продолжает много пропускать. 32 шайбы — это один из худших показателей среди топ-клубов Восточной конференции, если не говорить об очевидных аутсайдерах вроде «Нефтехимика», «Амура» или «Адмирала».

Егор Яковлев и Макар Хабаров остаются первым выбором «Металлурга» Мг в оборонительных звеньях, вторую пару чаще составляют Григорий Дронов и Даниил Гололобов. При этом на прошлой неделе Андрей Разин поэкспериментировал с вратарями.

В частности, в игре с «Локомотивом», в которой «Металлург» Мг был разгромлен (1:4), Артема Загидулина сменил Илья Набоков, который вышел в старте в следующем матче — матче с «Куньлунем», закончившимся поражением «Магнитки» в серии буллитов (2:3 Б). За три периода 20-летний голкипер отразил 19 бросков (90.48%). А в победной встрече с «Салаватом Юлаевым» эта позиция традиционно была закреплена за Артемом, который благодаря 28 спасениям выдал первый в сезоне «сухарь».

Планам «Барыса» мешает его игра в обороне

Похожую проблему испытывает «Барыс». Да, команда не бьется за лидерство, да и вряд ли бы могла в нынешних реалиях, но попасть в пятерку сильнейших на Востоке она способна, если устранит главную уязвимость — игру у своих ворот.

Имея вторую самую сильную атаку в конференции — с лидером гонки бомбардиров КХЛ Райли Барбером (6+12), главным по ассистам Давидом Скленичкой (1+13) и другим легионером премиум-класса Понтусом Обергом (8+3) — «Барыс» довольствуется лишь десятой позицией на Востоке с 10 очками, 36 заброшенными и 40 пропущенными шайбами.

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Хуже в обороне в конференции играет только «Нефтехимик» (45), а во всем чемпионате — «Куньлунь» (41), «Северсталь» (4:1) и «Витязь» (4:1). И как в ситуации с «Металлургом» Мг, у «Барыса» на прошлой неделе были перестановки в воротах. После тяжелейшей победы, переросшей по факту в результативную бойню, над «Нефтехимиком» (6:5 ОТ) вместо Эдварда Паскуаля (28 сэйвов — 84.85%) на катке появился Андрей Шутов.

Но казахский вратарь не уберег «Барыс» от двух поражений — от «Адмирала» (2:3 Б) и «Сибири» (1:2), хотя и пропустил меньше, и в целом выдал лучший процент спасений (96% в среднем).

«Северсталь» — в безрезультатной погоне за топ-8

Пока СКА набирает форму, которая соответствовала бы его статусу одного из главных претендентов на Кубок Гагарина, ЦСКА выдает то победные, то неудачные матчи, а «Сочи», «Динамо» и «Спартак» играют с переменчивым успехом, «Северсталь» остается одной из самых загадочных команд западной половины лиги.

Она старается поддерживать атакующий игровой стиль, однако, как и у многих в данной подборке, ключевым фактором, не дающим «Северстали» продвинуться выше, является большое количество пропущенных, дополненное травмами хоккеистов. Если в среднем за матч череповчане забрасывают 3.27 шайбы за игру, то в свои ворота они получают 3.72 гола. В 11 встречах команда Дмитрия Козырева пропустила 41 шайбу. Ее показатель в обороне входит в четверку худших во всем чемпионате.

На прошлой неделе «Северсталь» провела три встречи, но выиграла только в одной. Победили череповчане ЦСКА (2:1), что в последние сезоны вошло в норму. В двух других матчах общая картина была более привычной: «Северсталь» осталась без набранных очков, пропустив в сумме 10 шайб. На своей территории она соперничала со «Спартаком» (3:5) и «Локомотивом» (0:5).