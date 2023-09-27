Удачный дебют Сетдикова позволил «Нефтехимику» уйти со дна на Востоке

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в серии буллитов обыграл «Амур» (3:2 Б). Лидеры хабаровской команды не показывают ту игру, которую от них ожидают, а «волки» начали стабильно набирать очки. Качели «Нефтехимика» и удачный дебют Никиты Сетдикова за нижнекамцев — это и многое другое в новом обзоре от Livesport.ru на матч «Нефтехимик» — «Амур».

Куда делись лидеры «Амура»?

Все мы помним про цель, которую поставили в Хабаровске перед «Амуром» — Кубок Гагарина к 2026 году. Этим летом выяснилось, что у хабаровского клуба есть деньги для того, чтобы собрать боеспособный коллектив. Состав на бумаге выглядит интересно, но команда столкнулась с серьезными проблемами.

В это межсезонье многие были в предвкушении, боссы «Амура» подписали хороших форвардов — Алекса Бродхерста из «Авангарда», Егора Коршкова из «Локомотива» и Александра Хохлачева из «Спартака». Пока ни один из номинальных лидеров команды не оправдывает ожидания. Коршков не забросил ни одной шайбы за 9 матчей, Хохлачев в последних матчах перестал набирать очки, а Бродхерст и вовсе находится в списке травмированных.

Александр Хохлачев в матче против СКА hcamur.ru

Судя по цифрам, «Амур» пропускает не так много (28 шайб за 10 встреч), но в матче с «Нефтехимиком» команда на своей половине площадки вытворяла что-то непонятное. Только за 1-й период форварды нижнекамцев выходили на рандеву с вратарем 2 раза, правда не забили.

Да и в 1-м пропущенном голе также можно предъявить претензии защитникам, которые на пятаке стояли смотрели хоккей. После броска Белозерова шайба оказалась у Дергачева, а тот совершенно спокойно без сопротивления отдал пас на пятак. Уже у ворот Лазебникова новичок «Нефтехимика» Никита Сетдиков забросил 1-ю шайбу в составе новой команды.

Первый гол Сетдикова за «Нефтехимик».

В 1-й половине матча «Амур» выглядел совсем серо, у команды ничего не получалось, об этом говорило и выражение лица главного тренера команды Андрея Мартемьянова, на котором можно было заметить отчаяние.

Дело в том, что в «Амуре» собрали новую команду с новым главным тренером и не все игроки до конца поняли, что от них требуют. Никто не сомневается в мастерстве того же Хохлачева, но ему нужно время для того, чтобы приносить результат в совершенно новой системе, по которой играет Андрей Мартемьянов. Несмотря на это, во 2-м периоде «Амур» все же смог вернуться в игру, а вот с этого момента начались проблемы у «Нефтехимика».

Качели «Нефтехимика» — что мешает команде играть уверенно весь матч?

Уже сколько лет «волки» теряют лидеров перед стартом сезона. Год назад из команды ушел капитан Марат Хайруллин в СКА, а этим летом «Нефтехимик» покинул целый ряд хоккеистов — Вячеслав Лещенко в «Салават Юлаев», Ансель Галимов и Павел Порядин в «Спартак», а также ведущий защитник Кирилл Воробьев в «Автомобилист».

Главному тренеру Олегу Леонтьеву нужно было создать из новичков новый мощный коллектив и как минимум повторить прошлогодний результат. Местами «Нефтехимик» похож на тот, что был в сезоне 2022/2023, но отличие в том, что прошлогодняя команда была способна играть активно все 60 минут, а игра нынешнего состава напоминает качели.

В первом периоде «Нефтехимик» перебегал, перебросал и переиграл «Амур», уйдя на перерыв с минимальным преимуществом 1:0. Да и второй период «волки» начали бодро, забив 2-й гол. Сидоров набросил от синей линии, а Наиль Якупов смог подправить шайбу, отправив ее точно в сетку.

Гол Наиля Якупова

После этого гола «Нефтехимик» почему-то поник, куда-то делась уверенность в своих силах и от этого пошли удаления. «Амур» реализовал большинство в формате 5 на 3, сократив отставание до минимума. Форвард гостей Дмитрий Шевченко хорошо поработал на пятаке.

Гол Дмитрия Шевченко в ворота «Нефтехимика»

«Амур» сравнял счет спустя всего 31 секунду после 1-й шайбы. Команда доигрывала большинство в формате 5 на 4 и форвард «тигров» Ян Дрозг бросил с ходу — 2:2. Интересно, что после пропущенной шайбы наставник «Нефтехимика» на повышенных тонах разговаривал с тренером вратарей и это неудивительно, ведь главная проблема «волков» на данный момент — это игра голкиперов.

Гол Яна Дрозга

Вратарский вопрос «Нефтехимика» — нужны ли перемены?

«Дай мне шанс» — как говорил главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов голкиперу своей команды. И действительно, вратари должны ловить свои шайбы, вытаскивать игры и, что называется, давать шанс своей команде, но в «Нефтехимике» этого не происходит.

«Волки» решили пойти в сезон с тандемом вратарей Эмиль Гарипов — Андрей Тихомиров, о чем довольно быстро пожалели, оба голкипера играют слишком нестабильно. Пришлось даже подключать 3-го вратаря Филиппа Долганова, который принес победу «Нефтехимику» в матче с «Авангардом» (2:1 ОТ), но в матче с «Барысом» (5:6 ОТ) пропустил 6 голов.

Несмотря на это, в матче с «Амуром» Эмиль Гарипов отыграл так, как от него и ждали, хоть и не обошлось без конфузов. Голкипер отразил 31 из 33-х бросков в этой встрече и не пропустил ни один буллит в послематчевой серии, но если бы Эмиль выручил команду в меньшинстве, то «Нефтехимик» смог бы победить в основное время.

Эмиль Гарипов hcnh.ru

Стоит отдать должное Гарипову, ведь местами «Амур» поддавливал нижнекамцев. Это тот самый случай, когда вратарь взял именно свои шайбы и не слажал.

Сейвы Эмиля Гарипова

Ранее появлялись разные слухи по поводу того, что «Нефтехимик» может усилить вратарскую бригаду Андреем Кареевым из «Спартака» или Антоном Худобиным из «Сокола», но Олег Леонтьев в эфире программы «На связи» на КХЛ-ТВ заявил, что в обойме команды есть голкиперы, которым стоит дать шанс и никаких приобретений в этой линии не ожидается.

Удачный дебют Сетдикова и развязка в серии буллитов

Третий период можно охарактеризовать как отрезок несбывшихся возможностей для «Нефтехимика». Команда имела 6 минут большинства и не смогла забить. Да и моментов то не создала, «Амур» подчищал.

Из-за большинства «Нефтехимик» выглядел предпочтительнее, но ближе к концовке 3-го периода казалось, что обе команды были согласны на ничью в основное время, что и произошло. Уже в оветайме подопечные Мартемьянова активизировались, нанеся 4 броска в створ ворот соперника, а «Нефтехимик» остался с нулем по этому показателю.

Фрагмент матча hcamur.ru

Команды довели дело до серии буллитов, где ожидалось напряженное соперничество, ведь в «Нефтехимике» есть, как минимум, Наиль Якупов, а в «Амуре» Александр Хохлачев, но до их очереди не дошло. «Волки» реализовали все 3 буллита, а «тигры» так и не смогли распечатать Гарипова в послематчевой серии.

Стоит отметить, что одну из шайб на буллитах забросил Никита Сетдиков. Именно он стал одним из творцов победы «Нефтехимика», забив гол с игры и реализовав выход один на один. После матча игроки хозяев справедливо признали новичка лучшим хоккеистом в этом матче, вручив Никите кулон с изображением волка.

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После этого матча «Нефтехимик» занимает 11-е место на Востоке с 8-ю очками в активе. Нижнекамцы ушли со дна турнирной таблицы в конференции, оставив там «Адмирал». «Амур» располагается на 10-й строчке (9 баллов). В следующем матче «Нефтехимик» сыграет с «Металлургом» 2-го октября в Магнитогорске, а хабаровчане встретятся с «Куньлунем» 29-го сентября в Мытищах.