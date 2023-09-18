Победная серия «Динамо» Москва, первые очки Мичкова в «Сочи», пять подряд поражений СКА

Конкуренция на Востоке становится сильнее, что также характерно и для Запада. Причем в обеих конференциях не обошлось без сенсаций, которые невозможно было предвидеть ранее. О главных событиях прошлой недели вспоминаем в традиционной подборке.

СКА преследует серия неудач

Начать обсуждение самых значимых моментов минувших семи дней логично было бы с самой острой темы — серии поражений СКА. Санкт-петербуржцы проиграли в пяти матчах подряд, из-за чего опустились на предпоследнюю строчку в Западной конференции с 4 очками после 7 игр.

По проценту набранных баллов СКА входит в тройку худших, то же самое касается и результативности команды Романа Ротенберга. В семи матчах «армейцы из Санкт-Петербурга» забросили всего 12 шайб. По этому показателю СКА превосходит лишь совсем безнадежный «Витязь». И это с суперсоставом, который был сформирован в межсезонье.

СКА потерпел пять подряд поражений VK

На прошлой неделе СКА провел три матча на своей территории, но все три превратились в катастрофу разной степени абсурда. К примеру, в матче со «Спартаком» игру санкт-петербуржцев легко читали столичные гости, которые нанесли фавориту крупное поражение (0:3), а во встречах с «Динамо» Москва (1:3) и «Сибирью» (1:2) хозяев подвела слабая реализация, ни разу не поднявшаяся выше 3%. При тотальном преимуществе по броскам в створ СКА — с Гальченюком, Лайпсиком, Грицюком, Толчинским и Хайруллиным в составе — не удается доводить атаки до их закономерного завершения, чем и пользуются соперники. И пока Роман Ротенберг занимается самоуспокоением, уверяя, что в ближайшее время все вернется в норму, конкуренты уходят в отрыв.

«Динамо» Москва вклинилось в гонку за лидерство

Если одни клубы на Западе становятся главными разочарованиями сентябрьского этапа регулярки, то другие на их фоне возвышаются. Одним из таких является «Динамо» Москва, которое на прошлой неделе поднялось на второе место в конференции и вплотную приблизилось к лидирующему «Торпедо», сравнявшись по очкам — оба набрали по 10 баллов.

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На прошлой неделе «Динамо» Москва провело три встречи, каждая закончилась его победой. В рамках домашней игры команда Алексея Кудашова с большим трудом, но вырвала победу у «Барыса», уступая ему с разницей в две шайбы в основное время (4:3 ОТ). Зато две гостевые игры дались динамовцам чуть легче. Речь идет о победах над ЦСКА (4:1) и СКА (3:1). Это были те случаи, когда высокая реализация — 11.84% в среднем — становилась ключевой, несмотря на превосходство соперников в атаке.

«Динамо» в матче с «Барысом» ХК «Динамо» Москва

На данном этапе чемпионата «Динамо» Москва является самым надежным по игре в обороне среди всех представителей Запада, а его нападение входит в пятерку сильнейших в конференции. Список бомбардиров клуба и всей лиги сейчас возглавляет Никита Гусев (3+8), а Джордан Уэл, оформивший дубль во встрече с «Барысом», является в команде вторым (4+4). Хорош на старте регулярки и Эрик О'Делл, успевший набрать 7 очков (4+3). В целом, во всех звеньях команды Кудашова есть игроки, которые идеально вошли в сезон. И все вместе они превратили столичный «Динамо» в один из самых атакующих коллективов лиги, умеющий извлекать из этого турнирную выгоду.

«Торпедо» терпит первое в сезоне поражение

В КХЛ больше нет команд, которые шли бы по регулярке без единой потери. Последним на прошлой неделе рухнуло «Торпедо», начавшее сезон с пяти подряд побед. Несмотря на факт первого поражения, команда Игоря Ларионова остается лидером Западной конференции с сильнейшей на две половины лиги атакой — 26 заброшенных шайб.

По-прежнему клубный список бомбардиров возглавляет 20-летний талант Василий Атанасов (5+4), а в тройку лидеров «Торпедо» по набранным очкам входят Николай Коваленко (3+5) и Максим Летунов. Высокая результативность юных игроков лишний раз показывает, как здорово тренер нижегородцев умеет работать с молодежью.

В минувшие семь дней торпедовцы провели три матча. В «Нагорном» они на классе разделались с «Адмиралом» (3:1) и на морально-волевых спасли встречу с «Куньлунем», превратив ее в крупную победу (5:2). А первое поражение в новом сезоне команда Ларионова потерпела в гостевой игре с «Ак Барсом», в которой лидировало в две шайбы, уступало с минимальной разницей и сравнивало счет. Однако непредсказуемый рисунок противостояния развернул итоговый результат в пользу казанцев (3:4).

Голдобин тащит «Спартак»

Помните, в составе «Спартака» был Александр Хохлачев — лидер команды, который в конце лета неожиданно перебрался в «Амур»? На «Мегаспорт Арене», к примеру, уже вряд ли. Конечно, это лишь ирония, но пока бывший ведущий форвард красно-белых пытается поднять «Амур», новичок столичного клуба Николай Голдобин взял на себя роль звезды, способной сделать разницу.

«Спартак» против «Витязя» ХК «Спартак»

Пришедший из «Металлурга» Мг нападающий провел 9 матчей, в которых забросил 8 шайб и успел отдать одну результативную передачу. По точным броскам Николаю сейчас нет равных. Впечатляющую индивидуальную статистику Голдобина искусно дополняют другие новички клуба — 23-летний Иван Морозов (3+10) и Павел Порядин (2+6). Благодаря им «Спартак» на старте добивается хороших по своим меркам результатов. По итогам семи матчей команда Алексея Жамнова занимает третье место на Западе, имея вторую по силе атаку в чемпионате.

На прошлой неделе «Спартак» провел гостевую серию, в рамках которой добился двух побед и потерпел одно поражение. На чужом катке красно-белые не оставили шансов СКА (3:0) и «Витязю» (4:1). Однако справиться с ЦСКА в первом в сезоне столичном дерби команде Жамнова не удалось (2:3 ОТ).

Мичков преображает «Сочи»

Пути Романа Ротенберга и Матвея Мичкова разошлись, из-за чего молодой игрок вернулся туда, где неплохо проявил себя в конце прошлого сезона. Как оказалось, его появление в составе «Сочи» моментально дало эффект. Команда Дмитрия Кокорева заметно похорошела и на время забыла о поражениях.

На прошлой неделе «Сочи» поучаствовал в трех матчах. Еще без Матвея в составе клуб из Краснодарского края разорвал в гостях «Локомотив» (5:0), а уже с Мичковым в обойме одержал тяжелейшую победу над «Северсталью» (5:4 ОТ). Молодой россиянин, игравший во втором звене, отметился двумя ассистами. Довести серию до трех беспроигрышных встреч сочинцам удалось дома, где они не пожалели «Сибирь» (4:2).

Борна Рендулич (5+3), Михал Криштоф (3+5), Джесси Грэм (3+3) и, конечно, Матвей Мичков (0+2) сколотили перспективную атакующую компанию, способную вклиниться в упорную борьбу за топ-8. По итогам семи матчей «Сочи» поднялся на четвертую строчку с 8 очками. Всего 2 балла отделяют его от попадания в тройку сильнейших.

Вадим Шипачев — рекордсмен КХЛ по очкам

Прошлая неделя оказалась знаковой для «Ак Барса» и персонально Вадима Шипачева. 36-летний нападающий стал рекордсменом КХЛ по очкам в регулярном чемпионате. Набрав 757 баллов (239+518), Вадим опередил в рейтинге величайших за всю историю Сергея Мозякина (756).

Сейчас Шипачев является самым продуктивным форвардом «Ак Барса» в плане результативных действий (3+6), а Александр Радулов (2+6) и Никита Лямкин (0+8) формируют тройку лучших. По заброшенным шайбам в составе казанцев лидирует Дмитрий Яшкин (4+3).

Кажется, в Команде Зинэтулы Билялетдинова шикарно на старте проявляют себя все большие нападающие, благодаря которым «Ак Барс» и поднялся на второе место в Восточной конференции с 10 очками. В среднем за игру казанцы забрасывают 3.42 шайбы. Всего клуб из Татарстана отметился 24 результативными бросками и стал третьим по этому показателю во всем чемпионате.

На прошлой неделе «Ак Барс» не без проблем, но добыл два очка в игре с «Динамо» Минск (2:1 ОТ), а затем уступил «Салавату Юлаеву» в первом в сезоне «Зеленом дерби», которое прошло в Уфе (2:3). В субботу же казанцев ждала безумная встреча с «Торпедо», закончившаяся их волевой победой (4:3). Для Зинэтулы Хайдяровича она стала 400-й в тренерской карьере.

«Лада» почувствовала вкус побед

После катастрофического старта сезона — три подряд поражения — «Лада» начала адаптироваться к будням КХЛ. Команда Олега Браташа научилась набирать очки и даже смогла ворваться в гонку за топ-8. В семи играх тольяттинцы заработали 7 баллов и поднялись на шестую строчку в Восточной конференции.

Минувшая семидневка «Лады» состояла из трех матчей, в двух из которых ей удалось победить, а еще в одном — отвоевать одно очко. Все три встречи тольяттинцы провели на выезде. В Челябинске команда Браташа переиграла «Трактор» (3:1), после чего заехала в Магнитогорск, где сперва уступила «Металлургу» Мг в овертайме (2:3 ОТ), а затем взяла реванш (3:1), подарив главную сенсацию субботнего вечера.

В семи встречах «Лада» забросила и пропустила по 16 шайб — вполне средняя в Восточной конференции статистика. При этом в составе тольяттинцев появился безальтернативный лидер — легионер Трой Джозефс, пришедший из «Лугано» в межсезонье. На старте кампании канадец успел набрать 6+1 по системе «гол+пас». Другие новички — Скотт Космачук (2+5) и Дмитрий Кугрышев (0+6) — формируют тройку лидеров клуба по очкам.

Владислав Подъяпольский в матче с «Металлургом» Мг VK

Первым выбором в воротах на прошлой неделе был Владислав Подъяпольский, который ранее успел войти в историю КХЛ в качестве голкипера, отметившегося двумя ассистами за матч дважды в карьере. В минувшие семь дней Подъяпольский вновь продемонстрировал свой привычный высокий уровень. В каждой встрече Владимир совершил более 30 сэйвов, а средний процент спасений превысил 95% (95.27). На раннем этапе пребывания в клубе из Тольятти Подъяпольский уже успел стать одной из ключевых фигур в плане поднятия духа и игры на результат.