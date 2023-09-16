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    Ларионов: Толкаться и выигрывать единоборства — это не наша лучшая сторона

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Ак Барс
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о слабых сторонах в игре команды после поражения в матче КХЛ с «Ак Барсом» (3:4).

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «В первом периоде было 13:4 по силовым приёмам в пользу "Ак Барса", был ли обескуражен такой игрой соперника? Да, мы готовились к такой игре. Толкаться и выигрывать единоборства — это не наша лучшая сторона.

    Мы не хотим быть слишком сильными, ведь хоккей — это движение, мысль. Предупреждал наших игроков. У нас есть для этого противоядие, и мы провели первый период просто фантастически в плане эстетики игры.

    Могли забросить не одну шайбу, а больше. Удачная игра защитников и вратаря "Ак Барса" не дали нам это сделать. Ожидали, что команда соперника опытнее нас. У нас — молодёжь. Это часть игры», — приводит слова Ларионова официальный сайт «Ак Барса».

    После поражения в Казани «Торпедо» сохраняет 1-е место в таблице Запада с 10-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Ларионова встретятся 18-го сентября с «Салаватом Юлаевым».

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