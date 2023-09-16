«Ак Барс» нанес «Торпедо» первое поражение в сезоне

«Ак Барс» Фото: globallookpress.com
На голы Дмитрия Кателевскоо, Дмитрия Яшкина, Кирилла Семенова и Станислава Галиева гости ответили точными бросками Максима Летунова, Андрея Белевича и Антона Силаева.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)
Голы: Летунов — 5 (Коваленко, Артамонов), 21:02 — 0:1. Белевич — 2 (мен., Силаев, Летунов), 25:43 — 0:2. Кателевский — 1 (Дыняк, Хенкель), 27:55 — 1:2. Яшкин — 4 (Лямкин, Шипачев), 34:07 — 2:2. Семенов — 2 (Евсеев), 43:08 — 3:2. Силаев — 1 (бол., Дарьин, Белевич), 51:24 — 3:3. Галиев — 3 (Шипачев, Лямкин), 52:57 — 4:3Вратари: Билялов (52:35 — 52:57) — Кульбаков (58:11)Штраф: 14 — 16Броски: 25 (6+12+7) — 15 (5+5+5)
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Ак Барс» примет «Витязь». Оба матча состоятся 18 сентября.