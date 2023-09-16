ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»Камбэк на «Молинью». Три ассиста Салаха помогли «Ливерпулю» снять проклятье «обеденных матчей»
  • 21:01
    • «Спартак» в компенсированное время вырвал победу у «Сочи»
  • 20:53
    • «Интер» разгромил «Милан», Мхитарян сделал дубль
  • 20:12
    • Голы Роналду и Мане помогли «Аль-Насру» победить «Аль-Раед»
  • 19:38
    • «Ак Барс» нанес «Торпедо» первое поражение в сезоне
  • 19:29
    • ЦСКА в овертайме дожал «Спартак»
    Все новости спорта

    «Ак Барс» нанес «Торпедо» первое поражение в сезоне

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Торпедо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» дома победил «Торпедо» со счетом 4:3.

    «Ак Барс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ак Барс»

    На голы Дмитрия Кателевскоо, Дмитрия Яшкина, Кирилла Семенова и Станислава Галиева гости ответили точными бросками Максима Летунова, Андрея Белевича и Антона Силаева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)
    Голы: Летунов — 5 (Коваленко, Артамонов), 21:02 — 0:1. Белевич — 2 (мен., Силаев, Летунов), 25:43 — 0:2. Кателевский — 1 (Дыняк, Хенкель), 27:55 — 1:2. Яшкин — 4 (Лямкин, Шипачев), 34:07 — 2:2. Семенов — 2 (Евсеев), 43:08 — 3:2. Силаев — 1 (бол., Дарьин, Белевич), 51:24 — 3:3. Галиев — 3 (Шипачев, Лямкин), 52:57 — 4:3Вратари: Билялов (52:35 — 52:57) — Кульбаков (58:11)Штраф: 14 — 16Броски: 25 (6+12+7) — 15 (5+5+5)

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Ак Барс» примет «Витязь». Оба матча состоятся 18 сентября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Калининграде будут забивать
  • «Балтика» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Барселона» и «Бетис» забьют друг другу
  • «Барселона» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Команда Захаряна отберет очки у «Реала»?
  • «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.02
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Завтра в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Балтика — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Эвертон — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Локомотив — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рома — Эмполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Борнмут — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие