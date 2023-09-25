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    Сенсации «Лады» и «Сочи», катастрофа «Витязя», мощная серия «Динамо» Москва

    КХЛ 2023/24: обзор третьей игровой недели

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    Трой Джозефс
    В центре внимания третьей игровой недели КХЛ оказались те, кого еще недавно называли безнадежными аутсайдерами. Теперь они наводят страх на середняков и ведут борьбу за высокие позиции с лидерами. О главных событиях прошлых семи дней вспоминаем в традиционном понедельничном обзоре.

    «Сочи» становится все увереннее

    Безусловно, забегать наперед — плохая примета, да еще и на фоне суеверного спорта, но 11 сентября может стать отправной точкой в большом пути «Сочи», который теперь крайне решителен в борьбе за топ-8. Именно в тот день команда Дмитрия Кокорева разгромила на выезде «Локомотив» (5:0) и дала старт беспроигрышной серии, состоящей на данный момент из пяти матчей.

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    На прошлой неделе «Сочи» провел два матча дома. В первом была обыграна «Северсталь» (5:3), во втором — добыта волевая победа над «Трактором» благодаря дублю Матвея Мичкова (4:3). Так, в каждом матче беспроигрышной серии сочинцы забрасывали минимум 4 шайбы в основное время, перекрывая таким образом все еще актуальные проблемы в обороне, замазать которые пока никак не удастся.

    Очевидно, что с приходом Мичкова оживилась вся команда, будто поверив, что Матвей в свои 18 поведет за собой всех и начнет делать разницу с момента дебюта. Как уже было сказано выше, опережать события явно не стоит, но, кажется, сейчас именно это и происходит. В четырех матчах Мичков набрал 5 очков (2+3) по системе «гол+пас».

    Первая шайба Матвея Мичкова в новом сезоне за «Сочи»

    Дубль Мичкова

    В девяти играх «Сочи» забросил 29 шайб, что можно назвать очередным подвигом, граничащим с сенсацией. Лучшим бомбардиром в клубе является один из самых звездных новичков Борна Рендулич (5+5), на которого и возлагались большие надежды на старте. В его компанию вписывается еще один легионер — Михал Криштоф (3+6), перешедший в межсезонье из «Адмирала», а другой иностранный игрок — защитник Джесси Грэм — замыкает тройку самых полезных хоккеистов в нападении (3+5).

    Командными усилиями «Сочи» обрел уверенность и готов это доказывать в матчах не только с аутсайдерами. Сейчас он занимает четвертое место в Западной конференции с 12 очками. Всего один балл отделяет его от тройки лидеров, в которой есть клубы, проведшие на игру больше, поэтому при особо удачном раскладе турнирное положение «Сочи» может улучшиться в ближайшие дни.

    «Лада» вошла в тройку лидеров Востока

    Если в западной половине чемпионата приятно удивляет «Сочи», то на Востоке образ сенсации решила примерить «Лада», в которую вряд ли кто-то за пределами Тольятти верил перед началом сезона. Как бы ситуация ни складывалась дальше, сентябрь — даже после провального старта — может считаться месяцем «Лады», которая по итогам десяти матчей поднялась на третье место в Восточной конференции, подвинув таких солидных конкурентов, как «Автомобилист», «Авангард», «Сибирь» и «Салават Юлаев».

    «Лада» в матче с ЦСКА
    ХК «Лада»

    Обычно, когда кому-нибудь из категории «обреченные быть последними» даются подобные геройства, нередко принято говорить об удаче, которая не спешит отворачиваться от слабейшего и является главным критерием успеха. Однако команду Олега Браташа едва ли уместно описывать именно так. Чтобы в этом удостовериться, достаточно взглянуть на статистику.

    В десяти матчах «Лада» забросила 26 шайб, ее атака сейчас является четвертой по результативности в Восточной конференции. Пропустили же тольяттинцы 19 шайб. И это третья по надежности оборона в их половине лиги. Очевидно, что на промежуточные успехи «Лады» влияет ее игра, а не второстепенные элементы вроде сплошного везения.

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    • Как и в ситуации с «Сочи», «Ладу» на данном этапе регулярки тянут на себе ее новички-легионеры — Трой Джозефс (6+5) и Скотт Космачук (3+6), в то время как Дмитрий Кугрышев прекрасно справляется с должностью ассистента, чаще остальных выдавая результативные передачи (1+7).

    На прошлой неделе «Лада» провела три матча. Все три закончились для нее удачно. В гостях она переиграла «Трактор» (2:1), а дома смогла справиться с действующим чемпионом — ЦСКА (3:1) — и разгромить «Куньлунь» (5:1), который после мощного начала чемпионата вошел в более привычный для себя режим с сериями потерь. Что касается «Лады», то ее победный цикл дошел до четырех матчей. Ни разу за этот отрезок команда Браташа не пропустила больше одной шайбы.

    «Динамо» Москва по-прежнему не проигрывает

    В отличие от двух представленных выше команд, «Динамо» Москва не считалось таким аутсайдером, но его текущие результаты все равно заслуживают похвалы и уважения. Команда Дмитрия Кудашова имеет самую длинную на этот момент беспроигрышную серию среди всех участников чемпионата. Она состоит из семи матчей, в пяти из которых столичный клуб добился нужного результата в основное время, а в четырех — еще и забрасывал не менее четырех шайб.

    «Динамо» не проигрывает в семи матчах подряд
    ХК «Динамо» Москва

    В десяти встречах «Динамо» Москва заработало 16 очков и возглавило таблицу Западной конференции, продемонстрировав при этом вторую по силе атаку в лиге — 35 результативных бросков. Продуктивнее динамовцев остается лишь «Спартак» (37), где безумную форму набрали Голдобин, Порядин и Морозов.

    Лидером же «Динамо» по очкам является Никита Гусев, который отличился всего трижды, но стал лучшим по количеству ассистов (3+10). По заброшенным шайбам в клубе лидирует Джордан Уэл (7+4), но в команде Кудашова так же хороши и Эрик О'Делл (5+4), и Дмитрий Рашевский (4+4), и Максим Джиошвили (5+2), и Бреннан Менелл (0+7).

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    • Последняя игровая неделя «Динамо» состояла из трех матчей. И в каждом победы дались с большим трудом. Чего только стоит дерби со «Спартаком», в котором команда Кудашова была близка к тому, чтобы проворонить фору в три шайбы. Дубль Егора Петухова помог избежать катастрофы (6:3).

    Ничуть не свободнее динамовцам дышалось и на Дальнем Востоке, где сперва пришлось выгрызать победу у «Амура» в овертайме (2:1 ОТ), а затем — терпеть последние секунды встречи с «Адмиралом», которого гости разрывали с разницей в три шайбы, а закончили победой с минимальным перевесом (5:4).

    «Витязь» — главный неудачник месяца

    Упоминая клубы, которые на старте регулярки удивляют, нельзя пройти мимо «Витязя». Правда, подмосковная команда, скорее, разочаровывает, ведь, говоря о больших амбициях и задачах на сезон перед его началом, она остается единственной, кто идет по дистанции всего с одной победой. Даже «Нефтехимик», «Барыс» и «Адмирал» — при всех своих бедах — выиграли дважды.

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    • В сентябре «Витязь» потерпел девять поражений. Из них восемь — в основное время, из-за чего в активе команды всего 3 балла и последняя позиция на Западе. При этом она является второй худшей во всей лиге по игре впереди (17 заброшенных шайб) и второй с конца по надежности в обороне (37 пропущенных).

    На прошлой неделе «Витязь» вышел на лед трижды в рамках гостевой серии. И стоит отметить, что во встрече с «Ак Барсом» он смотрелся достойно: нанес 23 бросков в створ, отличился четырежды, показал высокий процент реализации (17.39) и отобрал один балл, уступив в овертайме (4:5 ОТ). В двух других матчах команда Алексея Завьялова проиграла «Торпедо» (1:3) и «Динамо» Минск (2:3).

    Последовательное возвращение СКА

    5-матчевая серия поражений СКА долго оставалась одним из самых обсуждаемых событий, поскольку от команды, которая в прошлом сезоне провела сумасшедшую регулярку, а перед стартом нового совершила несколько крутых усилений, ждали большего. В итоге — пять подряд игр без набранных очков и один из самых низких показателей в атаке среди всех клубов Запада. И даже сейчас он остается таким: в девяти матчах СКА забросил 20 шайб. Более низкая результативность только у «Витязя» (17).

    СКА в игре с «Амуром»
    VK

    Но на прошлой неделе шум вокруг серии санкт-петербуржцев прекратился. Команда Романа Ротенберга, получив соперников, которые также переживают непростые времена, добилась двух крупных побед с общей разницей забитых и пропущенных 8:1. На своем катке СКА смял «Северсталь» (4:1), после чего выдал образцовый хоккей на территории «Амура» (4:0), где дебютные в сезоне шайбы забросил Алекс Гальченюк (дубль), а 20-летний Артемий Плешков отразил 39 бросков и выдал первый «сухарь» в составе СКА.

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    • По итогам девяти матчей санкт-петербуржцы занимают девятое место на Западе с 8 очками и только начинают открывать глаза после тяжелого удара, полученного неделями ранее.

    «Сибирь» в поисках обновленного игрового стиля

    Еще недавно «Сибирь» была в жалком состоянии. Команде Дэвида Немировского с трудом доставались очки, она серийно терпела поражения (включая разгромные), а сам тренер неудачно экспериментировал со звеньями.

    Но ситуация последних дней позволяет с осторожностью надеяться на положительные перемены, так как «Сибирь» добилась двух значимых побед, которые дополнили успешную встречу со СКА 17 сентября (2:1) и сформировали 3-матчевую беспроигрышную серию.

    «Сибирь» в матче с «Авангардом»
    ХК «Сибирь»

    В минувшие семь дней «Сибирь» играла исключительно дома. Сперва ее ожидала яростная встреча с «Авангардом», в которой та первой, затем — благодаря дублю Энди Эндроффа и шайбе Никиты Ефремова — сама повела в счете, а позже — вырвала победу за минуту до финальной сирены стараниями Федора Гордеева (4:3). Во второй игре команда Немировского снова огорчила «Барыс» (4:2), с которым также пришлось помучиться (4:2).

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    • Теперь, когда «Сибирь» доказала, что способна поставить победы на поток, она готова замахнуться на нечто большее, чем промежуточное шестое место в Восточной конференции с 11 очками после девяти матчей.

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