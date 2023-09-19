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    Тренер «Витязя» прокомментировал слухи об увольнении

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    Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов после поражения от «Ак Барса» (4:5 ОТ) прокомментировал слухи о своей отставке.

    Александр Завьялов
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    Александр Завьялов

    «Слухи об увольнении? Я к этому очень спокойно отношусь. Вообще в каких СМИ это было? Желтая пресса? Пишут очень много, если все это читать и во все это вникать… Есть определенные вещи в работе и мы должны быть на них зациклены. Исправлять эту ситуацию. Меня в Telegram нет, я не придаю этому значения. Когда все хорошо — значит хорошо. А как чуть стало плохо — сразу начинают лить. Но когда пишут такие статьи — я от этого становлюсь только сильнее. Работа главным тренером? Быстро освоиться невозможно. Каждый день, каждая новая игра и ты становишься сильнее. Много новых вещей открываешь для себя

    Конечно же семь поражений на старте много что говорят… Но я как главный тренер не имею право показывать паническое состояние. В прошлом сезоне были команды, которые проигрывали и по 10 матчей подряд. Но потом они собирались и выходили из этой ситуации. Чем мы хуже? Все приходит через работу», — приводит слова Завьялова «Спорт-Экспресс».

    «Ак Барс» занимает 2-е место в таблице «Востока». «Витязь» располагается на последней строчке в таблице Западной конференции.

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