Браташ: Работаем как можем, извините, если кому-то не нравится

Главный тренерпрокомментировал победу над(3:1).

«Сегодня наши старания принесли победу, мы очень рады. На каждую игру мы выходим с одинаковой целью — найти путь к победе. Даём рекомендации, задания ребятам, чтобы этот путь осуществить. Сегодня получился удачный день.

В турнирной таблице не учитывается красота побед, там просто считаются очки. Передо мной лично, перед тренерским штабом, перед нашей командой никто не ставил цель кому-то понравится. Работаем как можем, извините, если кому-то не нравится.

Если честно, мы задаёмся вопросом, сколько нужно играть Подъяпольскому, чтобы показывать лучший хоккей. Тем более, что я и сам бывший вратарь. Мы посмотрели лучший сезон Влада — он тогда провёл 53 матча. Давайте исходить из этого параметра», — цитирует Браташа официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Лада» занимает 3-е место в таблице Востока с 11-ю очками в активе. ЦСКА — на 8-й позиции в Западной конференции (6).