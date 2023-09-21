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    Браташ: Работаем как можем, извините, если кому-то не нравится

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Лада
    Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал победу над ЦСКА (3:1).

    Олег Браташ
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    Олег Браташ

    «Сегодня наши старания принесли победу, мы очень рады. На каждую игру мы выходим с одинаковой целью — найти путь к победе. Даём рекомендации, задания ребятам, чтобы этот путь осуществить. Сегодня получился удачный день.

    В турнирной таблице не учитывается красота побед, там просто считаются очки. Передо мной лично, перед тренерским штабом, перед нашей командой никто не ставил цель кому-то понравится. Работаем как можем, извините, если кому-то не нравится.

    Если честно, мы задаёмся вопросом, сколько нужно играть Подъяпольскому, чтобы показывать лучший хоккей. Тем более, что я и сам бывший вратарь. Мы посмотрели лучший сезон Влада — он тогда провёл 53 матча. Давайте исходить из этого параметра», — цитирует Браташа официальный сайт КХЛ.

    После этого матча «Лада» занимает 3-е место в таблице Востока с 11-ю очками в активе. ЦСКА — на 8-й позиции в Западной конференции (6).

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