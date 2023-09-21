Быков отреагировал на сравнение Ротенберга победы СКА с прорывом блокады Ленинграда

Экс-тренер сборной Россиипрокомментировал слова наставника, который сравнил победу петербургской команды в матче против(4:1) с прорывом блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

«Понимаю, что хоккей — это эмоциональный вид спорта, но сравнивать такие вещи невозможно и неправильно. Нужно следить за своими эмоциями, тогда будет больше побед.

Надо контролировать свои слова, независимо от того, насколько это была важная победа. Есть вещи, которые нельзя ни с чем сравнивать, это просто неэтично», — приводит слова Быкова «РИА Новости Спорт».

Напомним, что СКА находится вне зоны плей-офф, занимая 9-е место в таблице Запада с 6-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Ротенберга встретятся с «Амуром» 23-го сентября.