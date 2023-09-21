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    Ротенберг: Есть над чем работать, есть моменты, которые нас не устраивают

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Северсталь
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о победе своей команды в матче против «Северстали» (4:1).

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Хочу отметить фантастическую атмосферу в Ледовом. Огромная благодарность болельщикам, в каждой игре аншлаг.

    Отрезками мы играем очень хорошо, но должны заставить себя играть всю игру стабильно. Сегодня получилась целостная игра. Но сегодня вы видели рождение новой команды, с этого момента начинаем работать по нарастающей. У нас тяжёлый график, завтра мы вылетаем в Хабаровск в девять утра.

    Было облегчение, когда Никишин забил? Мне как главному тренеру всегда нужно думать о следующей смене в любой ситуации. Могу честно сказать, мы все игры многие отрезки играем намного лучше, чем в прошлом сезоне. Но бывает, что можем победить при плохой игре. В этом году мы должны быть на три головы сильнее, чтобы побеждать, так сложилась жизнь. Нужно работать дальше, не обращать внимания на эмоции. Да, хоккей — игра эмоций. Мы видели сегодня и как Ледовый выдохнул, и как ребята завелись. Такой прорыв блокады Ленинграда произошёл сегодня. И прорвал эту блокаду Али. Это дорогого стоит, важно, что ребята берут на себя ответственность в таких тяжёлых ситуациях. А дальше другие подтянулись, он повёл команду за собой.

    Ребята выполнили установку, нам оставалось только реализовать моменты, сегодня это удалось. Есть над чем работать, есть моменты, которые нас не устраивают. Всё отработаем, все детали улучшим», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

    После восьми матчей СКА имеет в активе 6 очков, у «Северстали» 7 баллов, но игра в запасе.

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