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    Немировски: Последние три игры мы играем чуть быстрее, чем в начале регулярки

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Сибирь
    Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски оценил победный матч с «Авангардом» (4:3).

    Дэвид Немировски
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    Дэвид Немировски

    «Хорошая игра. Движение, давление, последние три игры мы играем чуть быстрее, чем в начале регулярки. Конечно, хочется играть ещё лучше. Сегодня в начале игры пропустили гол и потом начали пропускать много моментов. Слишком много смотрели на шайбу, хорошо, что нас вратарь выручил в первые пять минут. Затем перехватили инициативу, много позитивных моментов было. Надо работать и добавлять ещё.

    Многие игры мы начинаем хорошо, идём в давление, но пропускаем один момент — и гол. Да, последние три игры "Сибирь" показывает тот хоккей, который мы хотим видеть. На тренировках работаем над разными вещами, мы хотим играть вперёд и быстро, без откатов, с быстрыми решениями на льду, с быстрым передвижением шайбы.

    Коротков не доиграл матч в Санкт-Петербурге? Это не рецидив, просто после большой паузы ему было тяжеловато, нагрузил мышцы. Надеюсь, в ближайшие дни он выйдет на тренировку.

    Андреофф не показывал эмоции, но я знаю, что он переживал сильно из-за отсутствия голов и очков. Он понимает, что он приехал помогать команде, что он может забивать и исполнять вот такие моменты. Пытался поддерживать его и хорошо, что он прервал свою серию. Дебют Белоусова? Он показал себя умным игроком и хорошо прочитывал ситуации. Отказ от Никиты Сетдикова? Мы хотим двигаться дальше, делать состав сильнее», — приводит слова Немировски «Чемпионат».

    После этой победы у «Сибири» стало 9 очков, у «Авангарда» осталось 10 баллов.

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