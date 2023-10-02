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    Кравец: С натяжкой, тяжело, но пусть будет такая первая победа «Авангарда»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Куньлунь Ред Стар
    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поделился комментарием после победы над «Куньлунем» в матче КХЛ (4:3, ОТ).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Большое спасибо болельщикам, которые снова приехали на матч с огромной верой. Все, что я обещал — сделали. Может быть с натяжкой, тяжело, но пусть будет такая первая победа.

    Проявили и мужество, и характер, да были ошибки, но те, кто ошибался, они и шайбу потом на себя ловили, и голы забивали. Команда возвращается, ребята друг с другом играют и делают это хорошо, особенно сегодня», — цитирует Кравца пресс-служба КХЛ.

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