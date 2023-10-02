Кравец: С натяжкой, тяжело, но пусть будет такая первая победа «Авангарда»

Главный тренерподелился комментарием после победы надв матче КХЛ (4:3, ОТ).

«Большое спасибо болельщикам, которые снова приехали на матч с огромной верой. Все, что я обещал — сделали. Может быть с натяжкой, тяжело, но пусть будет такая первая победа.

Проявили и мужество, и характер, да были ошибки, но те, кто ошибался, они и шайбу потом на себя ловили, и голы забивали. Команда возвращается, ребята друг с другом играют и делают это хорошо, особенно сегодня», — цитирует Кравца пресс-служба КХЛ.

В следующем туре «Куньлунь» примет дома московское «Динамо», а «Авангард» отправится в гости к «Торпедо».