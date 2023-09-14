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    «Трактор» чуть не упустил победу в матче против минского «Динамо»

    «Трактор» — «Динамо Минск»: счет матча 3:2 (2:0, 1:0, 0:2), обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Динамо Минск
    Челябинский «Трактор» победил дома «Динамо» Минск со счетом 3:2 на своей площадке.

    «Трактор»
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    «Трактор»

    Уже в первом периоде хозяева забросили две шайбы. Сначала отличился Дер-Аргучинцев, а затем Антипин.

    На 34-й минуте Жарков довел преимущество «Трактора» до трех шайб.

    «Динамо» не сдалось и в третьей 20-минутке было близко к тому, чтобы уйти от поражения, но не хватило времени. Шайбы в его составе забросили Смит и Ковгореня.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)
    Голы: Дер-Аргучинцев — 1 (Горюнов, Рользигер), 9:27 — 1:0, Антипин — 1 (Сошников, Хэмилтон), 14:41 — 2:0, Жарков — 1 (Котляревский, Калинин), 33:17 — 3:0, Смит — 1 (Пинчук, Калдис), 57:33 — 3:1, Ковгореня — 1 (Курран), 59:08 — 3:2Вратари: Фукале — КолосковШтраф: 8 (0+4+4) — 8 (2+4+2)Броски: 24 (11+7+6) — 35 (10+8+17)

    «Трактор» с 7-ю очками занимает пятое место на «Востоке». Минское «Динамо» идет девятым на «Западе» с 5-ю баллами.

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