Стали известны сроки восстановления форварда «Амура» Бродхерста

Генеральный директоррассказал о травме нападающего команды

«Новости сегодня не очень хорошие, но и не такие плохие, как могли бы быть. Травма, полученная Алексом Бродхерстом, оказалась достаточно серьёзной.

После того, как спал отёк, мы провели дополнительное обследование и сейчас можно сказать, что восстановление займёт от 4 до 6 недель. Это значит, что мы ждём возвращения Алекса в состав в конце октября», — написал Крамарь в своём телеграм-канале.

Бродхерст успел провести 3 матча в нынешнем сезоне за «Амур» и набрал 4 (2+2) очка. В следующем матче хабаровчане сыграют с «Куньлунем» 19-го сентября.