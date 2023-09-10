«Куньлунь» — лидер Запада, уверенный в себе «Металлург» Мг, невыразительные СКА и ЦСКА

Насыщенная программа первой полноценной игровой недели КХЛ дала определенное понимание происходящего на старте сезона. Некоторые фавориты — в большей степени на Западе — не оправдывают ожиданий, а те, в кого верилось с трудом, успели знатно пошуметь.

Андрей Разин преображает «Металлург» Мг

В Андрее Разине руководство «Металлурга» Мг рассмотрело человека, способного вытащить команду из кризиса, в который та была загнана в предыдущем сезоне. Один из ярчайших тренеров КХЛ славится не только своими крылатыми фразами, но и способностью давать результат. Андрей Разин предлагает приятный глазу хоккей и грамотно внедряет в состав молодых игроков. И это стало заметно в первых матчах «Магнитки».

Андрей Разин ХК «Металлург» Мг

На прошлой неделе «Металлург» Мг провел три встречи, каждая завершилась победой. Играя в гостях, команда Разина мастерски разобралась с ЦСКА (4:2), «Динамо» Москва (5:2) и «Витязем» (4:3) — вполне достойная партия, демонстрирующая серьезность намерений.

Павел Акользин — Денис Зернов — Максим Карпов — неизменный выбор Разина в первом звене. Костяк команды, который никуда не делся в межсезонье, дает результат, но при этом нельзя пройти мимо отличной работы второй спецбригады. В частности, Никита Михайлис идеально вошел в систему нового клуба и в данный момент является лидером «Магнитки» по очкам (3+1), а 19-летний Данила Юров успел набрать 1+2 по системе «гол+пас». Его шайба в ворота «Витязя» в третьем периоде позволила магнитогорцам увеличить серию побед до трех матчей.

«Торпедо» идет без поражений

Еще одна команда, не знающая бед на старте сезона. «Торпедо» остается единственным на две конференции клубом, который добился стопроцентных результатов в основное время. Три матча — три победы и 6 набранных очков — идеальное вливание в чемпионат, которое лишний раз доказывает, что удержание Игоря Ларионова стало главной удачей нижегородцев.

«Торпедо» в матче с «Динамо» Минск VK

На прошлой неделе торпедовцы справились с двумя тяжелейшими вызовами — одержали волевую победу над СКА (4:3) и в таком же стиле взяли верх над «Динамо» Минск (6:4). Помимо заброшенных шайб, коих в трех встречах накопилось 15, «Торпедо» демонтирует характер — тот компонент, которого не хватило в прошлом плей-офф.

Главной взрывной силой в составе клуба из Нижнего вдруг оказался Василий Атанасов. Молодой форвард, играющий в третьем звене, уже набрал 7 очков (4+3). И если 20-летний талант сохранит этот темп, то будет способен побороться за звание главного открытия начала сезона.

Грузный действующий чемпион

А вот о ком нельзя пока говорить в положительном ключе, так это о ЦСКА. Конечно, в пробуксовке можно обвинить старт сезона или вратарскую проблему. Но стоит убрать в сторону матчи с разного рода аутсайдерами, как становится заметно, что ЦСКА чувствует себя скованно против серьезных соперников. И пусть «Куньлунь» в этом списке никого не смущает, пекинцы, сами того не ожидая, развили сумасшедшую по своим меркам скорость.

ЦСКА против «Куньлуня» ХК ЦСКА

В минувшие 7 дней ЦСКА вышел на лед трижды. Победить удалось только раз, проехавшись по бедному «Нефтехимику» (5:1), который не знает, куда скрыться от всех этих неудач на старте. А вот те, кто готов дать бой и отвечать на любое результативное действие ЦСКА своим — смогли отнять у команды Сергея Федорова очки. Так, столичный клуб пострадал от «Металлурга» Мг (2:4) и «Куньлуня» (2:3 ОТ).

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И вновь в этих матчах нельзя пройти мимо темы вратарей. Первым выбором в игре с «Магниткой» был Александр Шарыченков, который отразил 20 бросков и выдал крайне печальные 83.33% спасений. Чуть лучше, но также далеко от чемпионского уровня, провел встречу с «Куньлунем» Иван Федотов, совершивший 17 сэйвов (89.47%). Вероятно, в скором времени оба голкипера начнут прибавлять и в качестве, и в уверенности, но на скольких результатах это отразится — еще предстоит узнать.

У СКА ничего не получается

Если говорить о тех, кто пока не радует, то здесь СКА заслуживает оказаться выше остальных. С самым мощным по форме составом санкт-петербургский клуб не производит впечатление команды, готовой мчать по дистанции так, как это было в прошлом году, когда были продолжительные победные отрезки и 105 очков.

Команда Романа Ротенберга — с Бренданом Лайпсиком, Алексом Гальченюком, Сергеем Толчинским и Маратом Хайруллиным в составе — разбила «Ладу» (3:0). Но на этом значимые достижения прошлой недели закончились. В следующих гостевых матчах СКА проиграл «Торпедо» (3:4) и «Локомотиву» (2:3).

Помимо проблем с набором очков, у СКА явно нарушилась гармония и в раздевалке. Еще ни разу в составе санкт-петербургского клуба не сыграл Арсений Грицюк, а Матвей Мичков по-прежнему ждет своего шанса, выйдя на лед в текущем сезоне только раз.

Удивительный старт «Куньлуня»

Пока топ-клубы находятся в полуразобранном состоянии, команды-аутсайдеры выбираются из тени. На старте сезона чудеса творит «Куньлунь», который по итогам пяти матчей поднялся на первое место на Западе, набрав 8 очков. Конечно, это лидерство лишь условное и, скорее всего, краткосрочное, но четыре победы — невероятная статистика для «Ред Стар».

Прошлая неделя оказалась для команды Виктора Игнатьева крайне продуктивной: пекинцы провели четыре встречи, в трех из которых обыграли «Сочи» (3:0), «Динамо» Минск (4:3) и ЦСКА (3:2 ОТ), вместив в этот список поражение от «Ак Барса» 8 сентября (1:5).

38-летний Брендон Йип, а также Паркер Фу — неизменные игроки первого звена «Куньлуня», к которым в центре нападения присоединяются либо Клифф Пу, либо Джек Родвальд, которых тренер чередует. Родвальд, к слову, оформил дубль в матче с ЦСКА.

Победный гол «Куньлуня» в игре с ЦСКА

Но не только за счет первого звена выезжает китайский представитель КХЛ. Во многом на промежуточный успех оказывают влияние и Девин Броссо, набравший в новом сезоне 5 очков (3+2), и защитник Джейк Челиос, умеющий вытачивать ассисты, и, конечно, вратарь Джереми Смит, который на кураже способен затащить трудную концовку. В активе голкипера «Ред Стар» уже имеется один матч на ноль, а в воскресной встрече с «армейцами» он отразил 48 бросков, показав шикарный по такой игре процент спасений — 96%.

На Востоке нарастает интрига

В Восточной конференции становится прогнозируемо жарко. Помимо высокой плотности вверху, назревает упорная борьба за нижние позиции. За тройку лидеров, безусловно, поспорят «Магнитка», «Автомобилист», «Ак Барс» и «Авангард».

Свое слово скажет и «Салават Юлаев», который провел только три матча, а «Трактор», неплохо начавший кампанию, готов реабилитироваться за прошлый сезон и вклиниться хотя бы в первую пятерку. К этим клубам могла бы присоединиться и «Сибирь», но без травмированного Тревора Мерфи, который рискует пропустить до восьми недель, команду ждет тяжелейший отрезок.

Основным преследователем первого «Металлурга» Мг сейчас является «Автомобилист», имеющий столько же набранных очков и обыгравший на прошлой неделе «Салават Юлаев» (2:1) и «Сибирь» (6:1), с хет-триком Алексея Макеева, на который ушло чуть больше 7 минут. Правда, было и поражение — от «Авангарда» (2:3), но омская команда сейчас идет без потерь.

«Авангард» — «Автомобилист» ХК «Авангард»

Шесть очков в трех встречах — таков промежуточный результат «Авангарда», который, помимо «Автомобилиста», обыграл «Барыс» (4:1). Пока посетители «G-Drive Арены» не испытывали горечи неудач местных любимцев, а сама команда Михаила Кравеца, кажется, предпочла не замечать уход солидной компании хоккеистов в межсезонье, ведь те же Райан Спунер и Игорь Гераськин идеально влились в омский коллектив.

У «Ак Барса», на первый взгляд, все хорошо: 6 баллов на старте и 16 голов благодаря уверенной игре Вадима Шипачева (3+3), Александра Радулова (2+4) и Дмитрия Яшкина (3+2). Но по ходу матчей к казанцам могли возникать вопросы. Во встрече с «Трактором» команда Зинэтулы Билялетдинова проигрывала в две шайбы, но на характере исправила ситуацию (5:3), но оправдать домашнее поражение от «Сочи» (1:3) и вовсе никак нельзя. Конечно, на старте регулярки это не критично, но сам факт таких сенсаций вряд ли обрадует тренера, постоянно требующего от команды стопроцентной самоотдачи.

Эффектные середняки Запада

В Западной конференции борьба в данный момент тоже максимально густая: от третьей позиции сразу 6 клубов отстают всего на одно очко. «Северсталь», «Динамо» Москва, СКА, «Спартак», «Динамо» Минск и «Локомотив» набрали по 4 балла, а минимальный разрыв между ЦСКА объясняется лишь тем, что «армейцы» провели 5 матчей.

При этом «Спартак» и «Динамо» Минск еще и поражают собственной результативностью, которая, правда, не всегда приносит желаемый эффект. Спартаковцы в четырех матчах забросили 16 шайб при 17 пропущенных, а белорусской команде нет сейчас равных во всей лиге — 19 точных попаданий, во главе которых стоят Виталий Пинчук (3+4), а также новички Сэм Анас (3+2), Коди Курран (1+4), Янни Калдис (2+2).

Что касается «Спартака», то команда Алексея Жамнова, кажется, больше не скучает по Александру Хохлачеву, страдающему в «Амуре», так как в ее составе появился новый лидер — Николай Голдобин, который с 7 очками (6+1) возглавляет рейтинг бомбардиров КХЛ.

Увы, ни тем ни другим высокая результативность не позволяет идти по дистанции без потерь. Тот же «Спартак» на прошлой неделе добился двух побед — над «Северсталью» (6:4) и «Амуром» (5:3) — но умудрился с позором проиграть «Адмиралу» (2:6). «Динамо» Минск же успело обновить клубный рекорд в плане самой крупной победы в своей истории — над «Витязем» (7:0) — но два других матча закончились поражением. Уступили белорусы «Куньлуню» (4:6) и «Торпедо» (4:6).