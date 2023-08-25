Игроки «Толпара» обвинили своего тренера в приеме допинга

Семь игроков молодежной командыобвинили своего тренера по физподготовке в том, что он назначал им прием допинга. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Стало известно, что игроки «Толпара» Владлен Кибо, Михаил Переседов, Савелий Шарифьянов, Семён Рубцов, Эрик Галиев, Марсель Шайхутдинов и Александр Устюжанин выступили с обвинением в адрес тренера по физподготовке Игоря Загретдинова.

По словам спортсменов, наставник делал им уколы с неизвестными препаратами под угрозами. Они пытались сопротивляться, но тренер угрожал им жалобами директору команды и проблемами с карьерой.

Напомним, что хоккеисты попались на допинге в период с февраля по апрель 2023 года.