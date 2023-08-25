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    Игроки «Толпара» обвинили своего тренера в приеме допинга

    Хоккей Салават Юлаев
    Семь игроков молодежной команды «Салавата Юлаева» «Толпара» обвинили своего тренера по физподготовке в том, что он назначал им прием допинга. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

    «Толпар»
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    «Толпар»

    Стало известно, что игроки «Толпара» Владлен Кибо, Михаил Переседов, Савелий Шарифьянов, Семён Рубцов, Эрик Галиев, Марсель Шайхутдинов и Александр Устюжанин выступили с обвинением в адрес тренера по физподготовке Игоря Загретдинова.

    По словам спортсменов, наставник делал им уколы с неизвестными препаратами под угрозами. Они пытались сопротивляться, но тренер угрожал им жалобами директору команды и проблемами с карьерой.

    Напомним, что хоккеисты попались на допинге в период с февраля по апрель 2023 года.

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