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    «Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Автомобилистом»

    «Салават Юлаев» — «Автомобилист»: счет матча 4:3, обзор голов

    Хоккей Салават Юлаев Автомобилист
    «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» (4:3) в рамках товарищеского поединка.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    После первого периода гости повели со счетом 2:0. Отличились Никита Бледнов и Данил Романцев.

    Во 2-м отрезке матча команды обменялись голами. В составе «Салавата» гол забил Александр Шаров, а у «Автомобилиста» — Анатолий Голышев.

    В 3-м периоде забивал только «Салават». Отличились Даниил Огирчук, Динар Хафизуллин. Победный гол забил Владислав Ефремов.

    Кубок Республики Башкортостан.
    «Салават Юлаев» — «Автомобилист» 4:3 (0:2, 1:1, 3:0).
    Голы: Бледнов — 1 (бол. Денежкин, Кизимов), 10:31 — 0:1. Романцев — 1 (Кизимов), 18:15 — 0:2. Шаров — 1 (бол. Хафизуллин, Хмелевски), 29:29 — 1:2. Голышев — 1 (Бывальцев), 39:09 — 1:3. Огирчук — 1 (Гуськов, Науменков), 55:13 — 2:3. Хафизуллин — 1 (Кузьмин, Лещенко), 56:59 — 3:3. Ефремов — 1, 58:51 — 4:3Вратари: Самонов — АликинБроски: 43 (7+13+23) — 24 (11+7+6)Штраф: 6 — 16

    В следующем матче «Салават» встретится 22 августа с «Нефтехимиком».

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