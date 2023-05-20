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    Сборная Швеции переиграла Францию в матче ЧМ-2023

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Швеции Сборная Франции
    В матче группы А чемпионата мира 2023 года сборная Швеции обыграла Францию со счетом 4:0.

    сборная Швеции
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    сборная Швеции

    Дублем отметился Фабиан Зеттерлунд, еще по голу на счету Пера Линдхольма и Йонатана Берггрена.

    Хоккей. Чемпионат мира. Группа A
    Швеция — Франция — 4:0 (4:0, 0:0, 0:0)
    Голы: П. Линдхольм — 2 (Теммернес, Петерссон), 1:59 — 1:0. Зеттерлунд — 1 (Пудас, Теммернес), 9:25 — 2:0. Берггрен — 2 (бол., Карлссон, Теммернес), 16:26 — 3:0. Зеттерлунд — 2 (бол., Линдберг, Раймонд), 19:54 — 4:0Вратари: Лар. Юханссон — Хунка (Папийон, 20:00)Штраф: 6 — 6Броски: 29 (7+11+11) — 15 (8+6+1)

    Швеция занимает второе место в групп А, набрав 14 очков. Франция (4 пункта) находится на шестой строчке.

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