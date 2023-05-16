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    Нападающий Якоб Лилья покинул московское «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо
    Нападающий Якоб Лилья покинул московское «Динамо» и продолжит карьеру в другой лиге. Об этом сообщается на официальном сайте «бело-голубых».

    Якоб Лилья
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    Якоб Лилья

    «Одно из самых сложных решений нынешнего межсезонья. Якоб за сезон в "Динамо" стал своим в коллективе и всегда действовал на команду. И Клуб и игрок были заинтересованы в том, чтобы отработать контракт полностью.

    Нас устраивало качество игры Лильи, а его устраивали все условия в нашем Клубе. Тем не менее определенные юридические нюансы и новый лимит на легионеров вынуждают нас действовать таким образом.

    Якоб Лилья покидает не только "Динамо", но и КХЛ. Права на него закреплены за нами. Хочется поблагодарить Якоба и его представителей за совместную работу и этот сезон. Он был непростой для всех, но в конечном итоге мы расстаемся на хорошей ноте. Удачи Якобу в новом клубе», — сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

    Чуть позже Якоб Лилья прокомментировал свое решение расторгнуть контракт с московским «Динамо».

    «Моё соглашение было достигнуто до конфликта на Украине. Я не мог позволить себе расторгнуть контракт раньше, у меня не было финансовой возможности», — сказал Лилья в интервью Expressen.

    В нынешнем сезоне нападающий сыграл 58 матчей за «Динамо» и набрал 31 (14+17) очко.

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