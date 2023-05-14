начнут матч в 12:20 в группе B ЧМ-2023 по хоккею, 14.05.2023.

Последний матч: «Словения» — «Канада» 2:7. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Словения» — «Канада». Коэффициент ставки — 2.12.

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