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    Канада грохнет аутсайдера, закончив матч разгромом

    Словения — Канада. Прогноз и ставка (к. 2.10) на хоккейный матч чемпионата мира 14 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на Словения — Канада
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    Канада в игре с Латвией
    В матче чемпионата мира по хоккею Словения сыграет с Канадой. Встреча пройдет на «Арене Рига» 14 мая. Начало запланировано на 12:20 мск. Словения — Канада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2023. Группа B 14 Мая 2023 года
    Словения
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    •  Словения 12:20 Канада Канада
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    Словения

    Для одного из стопроцентных андердогов почти любых соревнований дебют на чемпионате мира ожидаемо оказался катастрофическим. В первой игре Словения по-крупному отлетела от Швейцарии — 0:7.

    17 бросков в створ ворот — вот максимум, который выдала команда Матьяжа Копитара за три периода. Ничтожный показатель на фоне далекого от идеала соперника. При этом шансы даже на малейший успех были растоптаны уже в первом периоде.

    Коэффициенты матча Словения — Канада

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    В стартовых двадцати Словения устроилась на 0:2, после чего получила еще один плевок во втором периоде. Но по-настоящему соперник сорвался с цепи в третьей двадцатиминутке, отличившись четырежды.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Предсказуемо плохо Словения оборонялась не только позиционно, но и в меньшинстве: четыре шайбы из семи она получила в формате «5 на 4». Не помог андердогу и вратарь Гашпер Крошель, который совершил 29 сэйвов (80.56%).

    Канада

    Несмотря на отсутствие разрывного состава, Канада привезла на чемпионат мира габаритных решал, способных продавить любого — от безвольного аутсайдера до приближенного по классу соперника.

    В первом матче турнира Канада схлестнулась с Латвией. Игра закончилась выносом слабейшего в одни ворота — 6:0. В каждом периоде «кленовые» ввалили по две шайбы, а первую забили спустя 52 секунды после начала встречи. Отличился Лоусон Крауз — нападающий «Аризоны».

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    • Одним из главных заводил матча с латвийцами оказался представитель «Калгари» Маккензи Уигар. Защитник забил гол и выточил два ассиста. Для разгрома Канаде хватило всего 29 бросков в створ. Зато реализация оказалась царской (20.69%).

    Несмотря на уверенную победу, к оборонительным действиям команды Андре Туриньи все же были вопросы. Латвии удалось нанести 23 точных удара. К счастью, кристальный матч провел Самуэль Монтембо. Кипер «Монреаля» оформил шатаут.

    Коэффициенты

    На Словению букмекеры дают коэффициент 30.0, на ничью — 15.0, а на Канаду — 1.05.

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    Прогноз

    Канада и Словения — это команды из разных галактик. Победа «кленовых» в предстоящей встрече не обсуждается. Более того, учитывая первый матч, от парней Туриньи резонно ждать разгром. Произойдет это просто по причине того, что словенцы — стопроцентные аутсайдеры группы.

    Ставка

    Во втором матче на этом ЧМ североамериканская суперкоманда накидает увесистый пак шайб, пробив приличный «верх». Наши прогноз и ставка — тотал больше 7.5 за 2.12.

    Как и в первой встрече, команда Туриньи не столкнется даже с мизерными трудностями на льду. Поэтому наш альтернативный прогноз — Канада победит во всех периодах за 2.26.

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    Словения — Канада: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 14.05.2023. Прогнозы на хоккей. Канада грохнет аутсайдера, закончив матч разгромом
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