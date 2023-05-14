Словения
Для одного из стопроцентных андердогов почти любых соревнований дебют на чемпионате мира ожидаемо оказался катастрофическим. В первой игре Словения по-крупному отлетела от Швейцарии — 0:7.
17 бросков в створ ворот — вот максимум, который выдала команда Матьяжа Копитара за три периода. Ничтожный показатель на фоне далекого от идеала соперника. При этом шансы даже на малейший успех были растоптаны уже в первом периоде.
Коэффициенты матча Словения — Канада
В стартовых двадцати Словения устроилась на 0:2, после чего получила еще один плевок во втором периоде. Но по-настоящему соперник сорвался с цепи в третьей двадцатиминутке, отличившись четырежды.
Предсказуемо плохо Словения оборонялась не только позиционно, но и в меньшинстве: четыре шайбы из семи она получила в формате «5 на 4». Не помог андердогу и вратарь Гашпер Крошель, который совершил 29 сэйвов (80.56%).
Канада
Несмотря на отсутствие разрывного состава, Канада привезла на чемпионат мира габаритных решал, способных продавить любого — от безвольного аутсайдера до приближенного по классу соперника.
В первом матче турнира Канада схлестнулась с Латвией. Игра закончилась выносом слабейшего в одни ворота — 6:0. В каждом периоде «кленовые» ввалили по две шайбы, а первую забили спустя 52 секунды после начала встречи. Отличился Лоусон Крауз — нападающий «Аризоны».
Одним из главных заводил матча с латвийцами оказался представитель «Калгари» Маккензи Уигар. Защитник забил гол и выточил два ассиста. Для разгрома Канаде хватило всего 29 бросков в створ. Зато реализация оказалась царской (20.69%).
Несмотря на уверенную победу, к оборонительным действиям команды Андре Туриньи все же были вопросы. Латвии удалось нанести 23 точных удара. К счастью, кристальный матч провел Самуэль Монтембо. Кипер «Монреаля» оформил шатаут.
Коэффициенты
На Словению букмекеры дают коэффициент 30.0, на ничью — 15.0, а на Канаду — 1.05.
Прогноз
Канада и Словения — это команды из разных галактик. Победа «кленовых» в предстоящей встрече не обсуждается. Более того, учитывая первый матч,
Ставка
Во втором матче на этом ЧМ североамериканская суперкоманда накидает увесистый пак шайб, пробив приличный «верх». Наши прогноз и ставка — тотал больше 7.5 за 2.12.
Как и в первой встрече, команда Туриньи не столкнется даже с мизерными трудностями на льду. Поэтому наш альтернативный прогноз — Канада победит во всех периодах за 2.26.