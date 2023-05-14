В матче чемпионата мира по хоккею Словения сыграет с Канадой. Встреча пройдет на «Арене Рига» 14 мая. Начало запланировано на 12:20 мск. Словения — Канада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словения

Для одного из стопроцентных андердогов почти любых соревнований дебют на чемпионате мира ожидаемо оказался катастрофическим. В первой игре Словения по-крупному отлетела от Швейцарии — 0:7.

17 бросков в створ ворот — вот максимум, который выдала команда Матьяжа Копитара за три периода. Ничтожный показатель на фоне далекого от идеала соперника. При этом шансы даже на малейший успех были растоптаны уже в первом периоде.

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В стартовых двадцати Словения устроилась на 0:2, после чего получила еще один плевок во втором периоде. Но по-настоящему соперник сорвался с цепи в третьей двадцатиминутке, отличившись четырежды.

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Предсказуемо плохо Словения оборонялась не только позиционно, но и в меньшинстве: четыре шайбы из семи она получила в формате «5 на 4». Не помог андердогу и вратарь Гашпер Крошель, который совершил 29 сэйвов (80.56%).

Канада

Несмотря на отсутствие разрывного состава, Канада привезла на чемпионат мира габаритных решал, способных продавить любого — от безвольного аутсайдера до приближенного по классу соперника.

В первом матче турнира Канада схлестнулась с Латвией. Игра закончилась выносом слабейшего в одни ворота — 6:0. В каждом периоде «кленовые» ввалили по две шайбы, а первую забили спустя 52 секунды после начала встречи. Отличился Лоусон Крауз — нападающий «Аризоны».

Одним из главных заводил матча с латвийцами оказался представитель «Калгари» Маккензи Уигар. Защитник забил гол и выточил два ассиста. Для разгрома Канаде хватило всего 29 бросков в створ. Зато реализация оказалась царской (20.69%).

Несмотря на уверенную победу, к оборонительным действиям команды Андре Туриньи все же были вопросы. Латвии удалось нанести 23 точных удара. К счастью, кристальный матч провел Самуэль Монтембо. Кипер «Монреаля» оформил шатаут.

Коэффициенты

На Словению букмекеры дают коэффициент 30.0, на ничью — 15.0, а на Канаду — 1.05.

Прогноз

Канада и Словения — это команды из разных галактик. Победа «кленовых» в предстоящей встрече не обсуждается. Более того, учитывая первый матч, от парней Туриньи резонно ждать разгром . Произойдет это просто по причине того, что словенцы — стопроцентные аутсайдеры группы.

Ставка

Во втором матче на этом ЧМ североамериканская суперкоманда накидает увесистый пак шайб, пробив приличный «верх». Наши прогноз и ставка — тотал больше 7.5 за 2.12.

Как и в первой встрече, команда Туриньи не столкнется даже с мизерными трудностями на льду. Поэтому наш альтернативный прогноз — Канада победит во всех периодах за 2.26.