Две шайбы Малкина принесли победу «Питтсбургу» над «Тампой»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛна своем льду победил— 5:4.

Главным героем встречи стал российский Евгений Малкин, набравший 3 (2+1) очка. Всего у него в чемпионате теперь 59 (23+36) очков. Также одной шайбой отметился его партнер по команде Сидни Кросби.

За «Тампу» три ассиста сделал российский форвард Никита Кучеров. Теперь у него 136 (43+93) очков. Голкипер гостей Андрей Василевский сделал 23 сейва.

Для «Питтсбурга» эта победа стала четвертой кряду, он идет с 83 очками на восьмом месте в Восточной конференции. «Тампа» (93) — шестая.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Тампа-Бэй» — 5:4 (1:0, 3:1, 1:3) Голы: Кросби — 40 (Раст, Карлссон), 4:20 — 1:0. Малкин — 24 (Карлссон, Бантинг), 26:06 — 2:0. Стэмкос — 35 (бол., Хедман, Кучеров), 32:15 — 2:1. Летанг — 9, 34:39 — 3:1. Малкин — 25 (Бантинг), 36:57 — 4:1. Пол — 23 (Эйссимонт, Чаффи), 40:25 — 4:2. Дюклер — 22 (Кучеров, Хедман), 47:23 — 4:3. Стэмкос — 36 (бол., Хедман, Кучеров), 50:45 — 4:4. Бантинг — 18 (Малкин, Карлссон), 54:32 — 5:4Вратари: Неделькович — Василевский (57:37)Броски: 28 (14+10+4) — 36 (6+16+14)Штраф: 8 — 4Наши: Малкин (18.09/5/+2) — Кучеров (24.02/4/0)