Президент ЦСКА: Пытаемся сделать все, чтобы Федотов оказался в нашей команде

Иван Федотов Фото: globallookpress.com
«Прямо сейчас нельзя сказать, что Иван Федотов будет в ЦСКА. Но мы пытаемся сделать так, чтобы он оказался в нашей команде.
Несколько месяцев назад я с ним встречался. У него есть желание, а у нас возможность, чтобы он остался в России и провел несколько лет в ЦСКА.
Но сейчас Иван находится в воинской части. У него контракт с "Филадельфией" до 1 июля, который заморожен», — приводит слова Есмантовича «Спорт-Экспресс».
1 июля 2022-го Федотова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Вскоре его отправили в Северодвинск.
В сезоне-2021/2022 Федотов в составе ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.