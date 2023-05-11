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    Президент ЦСКА: Пытаемся сделать все, чтобы Федотов оказался в нашей команде

    Хоккей Прогнозы на КХЛ ЦСКА КХЛ Филадельфия Флайерз НХЛ
    Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о возможном возращении в команду вратаря Ивана Федотова.

    Иван Федотов
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    Иван Федотов

    «Прямо сейчас нельзя сказать, что Иван Федотов будет в ЦСКА. Но мы пытаемся сделать так, чтобы он оказался в нашей команде.

    Несколько месяцев назад я с ним встречался. У него есть желание, а у нас возможность, чтобы он остался в России и провел несколько лет в ЦСКА.

    Но сейчас Иван находится в воинской части. У него контракт с "Филадельфией" до 1 июля, который заморожен», — приводит слова Есмантовича «Спорт-Экспресс».

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    • 1 июля 2022-го Федотова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Вскоре его отправили в Северодвинск.

    В сезоне-2021/2022 Федотов в составе ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.

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