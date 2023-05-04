Денис Кокарев завершил игровую карьеру

Чемпион мира по хоккею и двукратный обладатель Кубка Гагариназавершил карьеру.

«Игровую карьеру я закончил, пару дней назад принял такое решение. Дальше буду думать. Конечно, хочется дальше двигаться в хоккее, мне это очень интересно, но там будет видно. Есть желание быть в хоккее, очень хочется продолжать работу в качестве тренера», — цитирует Кокарева ТАСС.

37-летний Кокарев — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо». Последним клубом игрока стало белорусское «Динамо-Молодечно».

Ранее он играл в Чемпионате КХЛ за ХК МВД, «Динамо», «Салават Юлаев», «Металлург», «Витязь» и «Спартак». Всего он провел 735 матчей в лиге и набрал 329 (118+211) очков.

В составе сборной России он стал чемпионом мира 2012 года.