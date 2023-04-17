«Ак Барс» — ЦСКА: счет матча 4:1, обзор голов

одержал победу над(4:1) в первом матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина.

В первом периоде счет открыли хозяева. Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов воспользовался ошибкой игрока соперника и поразил ворота, попав точно в девятку.

На 14-й минуте встречи ЦСКА сумел сравнять счет. Форвард ЦСКА Михаил Григоренко забил гол, бросив от синей линии, вратарь соперника был бессилен.

Во втором периоде забил гол только «Ак Барс». Нападающий команды Станислав Галиев со своей привычной точки отправил шайбу в ворота.

На 47-й минуте хозяева забили 3-й гол. Игрок «Ак Барса» Дмитрий Воронков оказался самым расторопным на пятаке и с третьей попытки поразил ворота ЦСКА — 3:1.

На 52-й минуте встречи защитник «Ак Барса» Кирилл Адамчук набросил шайбу от синей, а нападающий Кирилл Панюков удачно подставил клюшку. Шайба пролетела мимо голкипера — 4:1.

КХЛ. Плей-офф. «Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Голы: Лукоянов — 2 (мен.), 06:57 — 1:0. Григоренко — 10 (Диц, Провольнев), 14:46 — 1:1. Галиев — 6 (бол. Шипачев, Войнов), 22:00 — 2:1. Воронков — 6, 47:28 — 3:1. Панюков — 2 (Адамчук, Лямкин), 52:54 — 4:1Вратари: Билялов — РейдеборнБроски: 28 (9+13+6) — 36 (17+9+10)Штраф: 6 — 6Счет в серии: 1 — 0

После этого матча «Ак Барс» ведет в серии с ЦСКА со счетом 1:0. Следующий матч пройдет 19 апреля в Казани.