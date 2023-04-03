Первый вице-президент «Металлурга» заявил об уходе из клуба

Первый вице-президентобъявил о своем уходе из клуба на пресс-конференции.

«Я как человек, пришедший с комбината и привыкший отвечать за результат, с завтрашнего дня написал заявление. Потому что результат не достигнут. Нет вопросов пока по спортивному блоку. Мы за два года не расторгли ни одного хоккеиста. Этот блок остаётся.

Сразу скажу для желающих в инете: никаких "золотых парашютов" никому выплачиваться не будет. Всё согласно контрактам. На моё место придёт человек, близкий и к комбинату, и ещё ближе к хоккею. У него сын играл в хоккей. Жлоба Алексей Валерьевич.

Вопрос по главному тренеру: сейчас контракт ни с кем не подписан, ведутся определённые переговоры. В ближайшее время вы прочитаете на сайте хоккейного клуба», — передает слова Ласькова Чемпионат.

«Металлург» прошел первый раунд плей-офф КХЛ в серии с «Автомобилистом» (4:3 в серии). Во втором раунде команда проиграла «Авангарду» со счетом 0:4 в серии.