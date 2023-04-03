ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий ЯшкинУничтожение «Локомотива», пустой камбэк «Авангарда», упорная битва в Питере
    Все новости спорта

    Первый вице-президент «Металлурга» заявил об уходе из клуба

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг
    Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков объявил о своем уходе из клуба на пресс-конференции.

    Сергей Ласьков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Ласьков

    «Я как человек, пришедший с комбината и привыкший отвечать за результат, с завтрашнего дня написал заявление. Потому что результат не достигнут. Нет вопросов пока по спортивному блоку. Мы за два года не расторгли ни одного хоккеиста. Этот блок остаётся.

    Сразу скажу для желающих в инете: никаких "золотых парашютов" никому выплачиваться не будет. Всё согласно контрактам. На моё место придёт человек, близкий и к комбинату, и ещё ближе к хоккею. У него сын играл в хоккей. Жлоба Алексей Валерьевич.

    Вопрос по главному тренеру: сейчас контракт ни с кем не подписан, ведутся определённые переговоры. В ближайшее время вы прочитаете на сайте хоккейного клуба», — передает слова Ласькова Чемпионат.

  • Воробьев покинул пост главного тренера «Магнитки»
  • Читайте по теме

    • «Металлург» прошел первый раунд плей-офф КХЛ в серии с «Автомобилистом» (4:3 в серии). Во втором раунде команда проиграла «Авангарду» со счетом 0:4 в серии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Во втором матче в Казани «Авангард» выровняет ситуацию
  • «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • Голевое шоу на «Гудисон Парк»?
  • «Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Покончит ли «Челси» с ЛЧ-надеждами «Ливерпуля»?
  • «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.17
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эвертон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бавария — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Урал — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие