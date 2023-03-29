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    Федоров: Мы получили огромный опыт, надеюсь, будем мудрее уже в следующей серии

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив ЦСКА
    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал разгромную победу над «Локомотивом» (5:0) в седьмой игре серии Кубка Гагарина.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Молодцы, показали все те качества, которые дают результат. "Локомотив" поздравляю с отличной серией. Первые две игры они показывали агрессивный, сильный хоккей в атаке. Пару дней надо отдохнуть, перезарядить батарейки и идти дальше. Впереди серьёзный и интересный соперник. Ярош? Есть мысли его задействовать, надеюсь, они материализуются в ближайшее время.

    Психология решает всё. Мы достойно провели два матча в Ярославле, оттуда мы приехали с 3-1 в серии. Как бы мы ни хотели, где-то мы чуть подспустили наше общее, коллективное давление. Потому что финишировать при счёте 3-1 тяжело, но надо думать только о ближайшей игре. Здесь мы получили огромный опыт, надеюсь, мы будем мудрее уже в следующей серии.

    Конечно, и психология, и физика очень важны для нас при подготовке. Но мы в хоккейном режиме, мы уверены в ребятах. Игра рассудит.

    Рутина в день седьмого матча? Рутина присутствует, она простая и обыкновенная, ничего сверхъестественного стараешься не делать, потому что эта рутина складывается из регулярного чемпионата. На мой взгляд, что-то необычное не всегда играет положительную роль. Готовились в штатном режиме, волновались, но провели очень правильный день, начиная с утренней раскатки и заканчивая разбором соперника.

    Я уверен, что счет 5:0 нас впечатлил. Почему не было огромной радости? Потому что это тяжёлый вид спорта, только что отработали серьезный матч. Четвёртый седьмой матч подряд в плей-офф, как вы сказали. Рад за болельщиков, они важная часть нашей победы. Мы опытная команда, но эмоции иногда мешают», — приводит слова Федорова «Чемпионат».

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    Таким образом, ЦСКА победил «Локомотив» в серии со счетом 4-3 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, в котором сыграет против СКА..VrezNews1 /hockey/2023/03/29/khl/

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