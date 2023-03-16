Тамбиев: У меня есть волшебные слова, поверьте, я их знаю

Главный тренерпрокомментировал поражение от(2:3) в первом матче полуфинала Восточной конференции плей-офф КХЛ.

«Хорошая боевая игра. Все понравилось, кроме удалений первого периода. А так играли на равных, где-то даже переигрывали. Первый период вышли играть, с такой философией выходили. Во втором и третьем вышли выигрывать. Если и дальше продолжим играть с такой философией, то это будет интересно.

Главное — поменьше нужно удалений. Хорошо если судьи будут смотреть в обе стороны, а не только на нас. Когда остаешься 3 на 5, втроем против "Ак Барса". Сами понимаете, что тут сделать. Два момента — два гола. Мы вышли играть, а тут сценарий матча сразу изменился. Что же, постараемся сделать правильные выводы.

Как смогли вернуться? У меня есть волшебные слова, поверьте, я их знаю. В концовке мы владели инициативой, создавали моменты. Два шикарных момента было, могли в овертайм переводить. Подвела реализация, подборы не в нашу сторону.

Бирюлев и Уильямс? Доктора колдуют, нам их не хватает. Но что поделать, хоккей без травм не обходится», — приводит слова Тамбиева «Спорт-Экспресс».

«Ак Барс» повел в серии 1:0. Вторая игра состоится 18 марта в Казани.