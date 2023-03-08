«Автомобилист» переиграл «Металлург» и сравнял счет в серии

«Автомобилист» Фото: globallookpress.com
Победу команде из Екатеринбурга принесли точные броски Кертиса Волка, Дениса Баранцева, Алексея Макеева и Олега Ли.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч
«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Голы: Волк — 2 (мен.), 31:00 — 0:1. Баранцев — 1 (Блэкер, Голышев), 33:56 — 0:2. Макеев — 1 (бол., Кормье), 52:50 — 0:3. Ли — 1 (п.в., Гуркин), 59:46 — 0:4Вратари: Паскуале (57:28 — 59:46) — МаттссонШтраф: 8 — 10Броски: 35 (10+11+14) — 28 (9+12+7)
Таким образом, «Автомобилист» сравнял счет в серии — 2:2. Следующий матч пройдет в Екатеринбурге 10 марта.