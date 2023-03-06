«Динамо» — «Торпедо»: счет матча 3:0, обзор голов

одержало победу над(3:0) в 3-м матче плей-офф 1/4 финала Восточной конференции.

Первый гол хозяева забили во втором периоде. Отличился нападающий команды Иван Игумнов.

Спустя всего 4 минуты игрового времени нападающий «Динамо» Иван Муранов удвоил преимущество своей команды — 2:0.

В самом начале третьего периода москвичи забили 3-й гол и поставили точку в этом матче. Отличился форварда Эрик О'Делл.

КХЛ. Плей-офф. «Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Голы: Игумнов — 1 (Готовец, Тринеев), 27:58 — 1:0. Муранов — 2, 31:46 — 2:0. О'Делл — 1 (Рашевский), 41:09 — 3:0Вратари: Коновалов — КульбаковБроски: 25 (10+10+5) — 24 (9+8+7)Штраф: 12 — 14

После этого матча «Динамо» вышло вперед в серии плей-офф с «Торпедо» — 2:1. Следующий матч пройдет 8 марта в Москве.