СКА одолел минское «Динамо» в КХЛ

Василий Глотов, Святослав Гребенщиков, Игорь Ожиганов, Марат Хуснутдинов и Степан Фальковский стали авторами заброшенных шайб в составе победителей. За гостей заброшенные шайбы на счету Райана Спунера и Никиты Пышкайло.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Второй матч
Голы: Глотов — 1 (Гусев, Ожиганов), 12:29 — 1:0. Гребенщиков — 1 (Камалов, Жафяров), 15:33 — 2:0. Ожиганов — 1, 16:40 — 3:0. Спунер — 1 (Барберио, Козун), 33:25 — 3:1. Хуснутдинов — 1 (Гусев, Камалов), 55:02 — 4:1. Пышкайло — 2 (Пинчук), 56:26 — 4:2. Фальковский — 1 (бол., Зыков, Жафяров), 58:25 — 5:2Вратари: Николаев — Шостак (56:43 — 57:04)Броски: 37 (17+6+14) — 25 (12+5+8)Штраф: 6 — 58
Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч пройдёт через два дня, 5 марта. Команды сыграют в Минске..Stat1Match СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо Мн» (Минск) — 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)