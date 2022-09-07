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    СКА обыграл «Авангард», у Хайруллина хет-трик

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    Петербургский СКА одержал домашнюю победу над омским «Авангардом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    СКА — «Авангард»
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    СКА — «Авангард»

    В составе армейцев хет-трик оформил Марат Хайруллин, еще один гол записал на свой счет Михаил Воробьев.

    Единственную шайбу омичей забросил Алексей Береглазов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Авангард» (Омск) — 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
    Голы: Хайруллин — 1 (бол., Ожиганов), 26:19 — 1:0. Воробьев — 1 (бол., Федоров, Никишин), 34:38 — 2:0. Хайруллин — 2 (Жафяров, Педан), 34:54 — 3:0. Береглазов — 1 (Брюквин, Шарипзянов), 52:13 — 3:1. Хайруллин — 3 (п.в., Бардаков), 58:30 — 4:1Вратари: Николаев — Галимов (57:53 — 58:30)Броски: 24 (4+14+6) — 34 (9+16+9)Штраф: 14 — 15

    СКА начал сезон с трех побед и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции с 6 очками. У «Авангарда» три поражения в трех матчах и последнее место на Востоке.

    В следующем матче питерцы примут «Динамо» Москва 9 сентября. «Авангард» на выезде сыграет с «Автомобилистом» 11 сентября.

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