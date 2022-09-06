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    Дубль Принса принес «Спартаку» победу над «Адмиралом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Спартак
    В матче регулярного турнира КХЛ «Спартак» одержал победу над «Адмиралом». Счет составил 2:1 в его пользу.

    Шейн Принс
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    Шейн Принс

    В составе победителей две шайбы забросил форвард Шейн Принс. У гостей одну отыграл Рудольф Червени.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
    Голы: Принс — 1 (бол., Вароун, Кин), 1:22 — 1:0. Червены — 2 (бол., Горшков, Файзуллин), 10:57 — 1:1. Принс — 2 (бол., Талалуев, Цыплаков), 25:51 — 2:1Вратари: Рибар — Серебряков (58:58)Штраф: 6 — 6Броски: 34 (12+14+8) — 32 (14+9+9)

    «Спартак» одержал третью подряд в этом сезоне и набрал 6 очков. Команда возглавляет таблицу Западной конференции. «Адмирал» занимает пятое место в Восточной концеренции с двумя баллами.

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