Дубль Принса принес «Спартаку» победу над «Адмиралом»

Шейн Принс Фото: Telegram «Спартака»
В составе победителей две шайбы забросил форвард Шейн Принс. У гостей одну отыграл Рудольф Червени.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы: Принс — 1 (бол., Вароун, Кин), 1:22 — 1:0. Червены — 2 (бол., Горшков, Файзуллин), 10:57 — 1:1. Принс — 2 (бол., Талалуев, Цыплаков), 25:51 — 2:1Вратари: Рибар — Серебряков (58:58)Штраф: 6 — 6Броски: 34 (12+14+8) — 32 (14+9+9)
«Спартак» одержал третью подряд в этом сезоне и набрал 6 очков. Команда возглавляет таблицу Западной конференции. «Адмирал» занимает пятое место в Восточной концеренции с двумя баллами.