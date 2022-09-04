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    Ларионов: «Торпедо» хочет привлечь своей игрой внимание по всей стране

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Торпедо Металлург Мг КХЛ
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (4:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Большая благодарность болельщикам и игрокам команды. Сегодня было восемь дебютантов в КХЛ. Были люди, которые сыграли до этого по 2-3 игры.

    Вызывал сегодня молодежь для индивидуального разговора, чтобы вселить в них уверенность. Что соперник серьезный, но хоккей — это игра.

    Да, мы допустили сегодня голевые ошибки, но из этого нужно извлечь хороший урок. У нас быстрая молодая команда. И за счет быстроты мы можем удивлять соперника, даже играя в меньшинстве. Когда есть пространство и время, чтобы сотворить шедевр и забить гол, почему бы и нет?

    Сегодня наш гол в меньшинстве был забит в нашем старом стиле, когда люди по ходу атаки принимают классные решения. Именно такие моменты заставляют зрителей понимать, что хоккей — это игра с импровизацией. Гол получился фантастическим.

    Мы хотим привлечь своей игрой внимание к команде по всей стране. Чтобы болельщики получали удовольствие от наших матчей. Считаю, что это получилось. Неплохо бы было взять очки сегодня, но не считаю, что первый блин комом.

    Конечно, мы внесли коррективы после матча ЦСКА — "Металлург". Мы понимали, что только атакой, только контролем шайбы, только агрессивной борьбой по всей площадке мы можем заставить соперника ошибаться.

    Классная команда — это очень сильные слова. Не буду оправдываться и делать скидки, в целом мы идем к тому, чтобы стать классной командой. Для этого нужно пройти этап становления. Легко не будет, но будет интересно.

    К сожалению, сегодня не играл Николай Коваленко, он приболел. Андрея Белевича решили поберечь. Я сторонник не спешить в случаях, когда хоккеисты получают травму головы», — приводит слова Ларионова пресс-служба КХЛ.

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