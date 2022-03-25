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    Крикунов предложил России выйти из ИИХФ и «сделать лигу наподобие НХЛ»

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    Известный тренер Владимир Крикунов высказался по поводу санкций против российского хоккея.

    Владимир Крикунов
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    Владимир Крикунов

    Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила все сборные России от участия в международных соревнованиях. Кроме того, ИИХФ может открыть дисциплинарное дело против Федерации хоккея России.

    «Это просто глупость, но удивляться нечему.

    Ведь ИИХФ в первую очередь европейская организация, возглавляет ее француз Люк Тардиф. Ему чего сверху скажут, он то и будет делать.

    А у нас казаков сейчас нет, чтобы их в Париж к нему отправить разбираться. Но России в такой ситуации надо подумать об ответных шагах.

    Самое простое — сделать лигу наподобие НХЛ у себя в стране и заняться массовым развитием хоккея. А из ИИХФ просто выйти, и пусть они там что хотят, то и делают, но уже без нас.

    А мы будем думать — посылать нам игроков из своей лиги на международные турниры или не стоит.

    Да какие там отношения? Нас от чемпионатов мира отстраняют, даже из Евротура сборную России убрали. Терять-то уже нечего.

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    • Но из всего надо плюсы извлекать. Не будет пауз на Евротур — будем больше играть во внутреннем чемпионате. Можно делать его более сильным, без оглядок на сборную.

    Потому что на Западе все время будут теперь что-то против нас выдумывать — ни одно, так другое.

    С такими партнерами сотрудничать просто смысла никакого нет. Себе дороже выйдет», — приводит слова Крикунова «Матч ТВ».

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