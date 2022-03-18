ФХР планирует провести турнир с участием трех сборных России и командой Белоруссии

Федерация хоккея России (ФХР) планирует провести в мае турнир с участием трех сборныхи команды. Об этом сообщил президент ФХР

«Хотим в первой декаде мая провести в Санкт-Петербурге турнир с участием нашей сборной и белорусов, а также наших молодежной и олимпийской команд, чтобы все кандидаты в сборную были в тонусе.

Есть международные паузы, мы хотим в эти сроки пригласить команды Беларуси, Казахстана, возможно, Китая», — сказал Третьяк, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, ИИХФ ранее отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных турнирах.

Напомним, ФХР обжаловала решение ИИХФ отобрать у России МЧМ-2023 и отстранить сборные.