ФХР планирует провести турнир с участием трех сборных России и командой Белоруссии

Владислав Третьяк Фото: globallookpress.com
«Хотим в первой декаде мая провести в Санкт-Петербурге турнир с участием нашей сборной и белорусов, а также наших молодежной и олимпийской команд, чтобы все кандидаты в сборную были в тонусе.
Есть международные паузы, мы хотим в эти сроки пригласить команды Беларуси, Казахстана, возможно, Китая», — сказал Третьяк, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, ИИХФ ранее отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных турнирах.
Напомним, ФХР обжаловала решение ИИХФ отобрать у России МЧМ-2023 и отстранить сборные.