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    ФХР планирует провести турнир с участием трех сборных России и командой Белоруссии

    Хоккей Сборная России Сборная Белоруссии
    Федерация хоккея России (ФХР) планирует провести в мае турнир с участием трех сборных России и команды Белоруссии. Об этом сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

    Владислав Третьяк
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    Владислав Третьяк

    «Хотим в первой декаде мая провести в Санкт-Петербурге турнир с участием нашей сборной и белорусов, а также наших молодежной и олимпийской команд, чтобы все кандидаты в сборную были в тонусе.

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    • Есть международные паузы, мы хотим в эти сроки пригласить команды Беларуси, Казахстана, возможно, Китая», — сказал Третьяк, слова которого приводит ТАСС.

    Напомним, ИИХФ ранее отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных турнирах.

    Напомним, ФХР обжаловала решение ИИХФ отобрать у России МЧМ-2023 и отстранить сборные.

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