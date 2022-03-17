Кожевников: Евротур — небольшая потеря для сборной России. Можно играть с Беларусью, Казахстаном и Китаем

Двукратный олимпийский чемпионвысказался по поводу отстранения сборнойот участия в Евротуре.

«Конечно, неприятно, что нашу сборную отстранили. Гадкий поступок! Мы все время видим, что спорт становится разменной картой политических игр. Я думаю, время отстранения поменяется. Они же в любой момент могут допустить нас. Будем ждать!

Большой значимости Евротур для сборной России не имел. Разве что для молодежи. Но нечего переживать за это. Евротур — это небольшая потеря.

Поездим по азиатским странам, будем развивать хоккей там. Можно сделать упор на чемпионат, наверное, так и сделают. На Евротуры не будут ездить, но игры для сборной все равно нужны. Есть и Беларусь, Казахстан, Япония не знаю, но точно есть Китай! Можно с ними соревноваться», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

Сборную России отстранили от Евротура на два сезона.