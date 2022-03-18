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    ФХР обжаловала решение ИИХФ отобрать МЧМ-2023 и отстранить сборные

    Хоккей Сборная России Сборная Белоруссии Евротур
    Федерация хоккея России направила в Дисциплинарный комитет ИИХФ жалобу на вынесенное решение Совета ИИХФ.

    Сборную России отстранили от участия в международных турнирах
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    Сборную России отстранили от участия в международных турнирах

    «Действия ФХР вызваны убеждением о дискриминационном характере ограничительных мер ИИХФ по отношению к российским спортсменам.

    Отстранение игроков от участия в международных соревнованиях на основании национальной принадлежности способствует повышению уровня нетерпимости в медиа-пространстве и может привести к расколу внутри хоккейного сообщества, которое всегда славилось своей сплоченностью», — говорится в заявлении ФХР.

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