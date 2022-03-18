ФХР обжаловала решение ИИХФ отобрать МЧМ-2023 и отстранить сборные

Сборную России отстранили от участия в международных турнирах Фото: globallookpress.com
«Действия ФХР вызваны убеждением о дискриминационном характере ограничительных мер ИИХФ по отношению к российским спортсменам.
Отстранение игроков от участия в международных соревнованиях на основании национальной принадлежности способствует повышению уровня нетерпимости в медиа-пространстве и может привести к расколу внутри хоккейного сообщества, которое всегда славилось своей сплоченностью», — говорится в заявлении ФХР.
Ранее совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок, а также лишил Омск и Новосибирск права на проведение молодежного чемпионата мира-2023.