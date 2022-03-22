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    Хартли: «Металлург» — чемпион регулярки, не нужно об этом забывать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Авангард Металлург Мг КХЛ
    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:5) в третьем матче серии плей-офф КХЛ.

    Боб Хартли
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    Боб Хартли

    «Магнитогорский "Металлург" сегодня действовал хорошо, соперник переиграл нас в определенных компонентах, в том числе и когда мы играли в меньшинстве. Это оказалось ключевым моментом.

    Если бы после трех матчей мне сказали, что счет будет 2-1 в нашу пользу, я бы согласился. Мы с оптимизмом смотрим на эту ситуацию. Голдобин игрок мирового уровня, он провел прекрасный матч.

    Поставить форварда на роль игрока обороны? Любой защитник может сыграть в роли форварда, а наоборот — гораздо реже.

    Мы знали, что "Магнитка" может играть намного лучше, чем в первых двух матчах. В Магнитогорске мы дважды начинали очень сильно. Это помогло нам победить.

    "Металлург" — чемпион регулярки, не нужно об этом забывать. По ходу этого матча соперник перехватил инициативу, в итоге обыграл нас», — передает слова Хартли Sport24.

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