Хартли: «Металлург» — чемпион регулярки, не нужно об этом забывать

Главный тренер «Авангарда»прокомментировал поражение от(2:5) в третьем матче серии плей-офф КХЛ.

«Магнитогорский "Металлург" сегодня действовал хорошо, соперник переиграл нас в определенных компонентах, в том числе и когда мы играли в меньшинстве. Это оказалось ключевым моментом.

Если бы после трех матчей мне сказали, что счет будет 2-1 в нашу пользу, я бы согласился. Мы с оптимизмом смотрим на эту ситуацию. Голдобин игрок мирового уровня, он провел прекрасный матч.

Поставить форварда на роль игрока обороны? Любой защитник может сыграть в роли форварда, а наоборот — гораздо реже.

Мы знали, что "Магнитка" может играть намного лучше, чем в первых двух матчах. В Магнитогорске мы дважды начинали очень сильно. Это помогло нам победить.

"Металлург" — чемпион регулярки, не нужно об этом забывать. По ходу этого матча соперник перехватил инициативу, в итоге обыграл нас», — передает слова Хартли Sport24.