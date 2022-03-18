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    Быков: Мировой хоккей многое потеряет без сборной России

    Хоккей Сборная России
    Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об исключении российских команд из международных хоккейный турниров.

    Вячеслав Быков
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    Вячеслав Быков

    «Параллельно с борьбой и обжалованием стоит искать другие решения и возможности. Уверен, в руководстве российского хоккея нацелены и дальше развивать спорт. Политика диктует свои условия. Безусловно, мировой хоккей многое потеряет без сборной России.

    Если убрать любую сборную, что входит в элиту хоккейного сообщества, лучше не будет. Каждая хоккейная держава диктует по-своему видит хоккей, развивает его, даёт новые мысли — от этого у всех идёт революция. Когда команды состязаются между собой, перенимается опыт. Хоккей эволюционирует таким образом. На мой взгляд, если уберёшь одну нацию, наступит ущербность», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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