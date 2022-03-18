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    Быков: Мировой хоккей многое потеряет без сборной России

    Хоккей Сборная России
    Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на отстранение национальной сборной страны от международных хоккейных турниров.

    Вячеслав Быков
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    Вячеслав Быков

    «Параллельно с борьбой и обжалованием стоит искать другие решения и возможности.

    Уверен, в руководстве российского хоккея нацелены и дальше развивать спорт. Политика диктует свои условия. Безусловно, мировой хоккей многое потеряет без сборной России.

    Если убрать любую сборную, что входит в элиту хоккейного сообщества, лучше не будет.

    Каждая хоккейная держава по-своему видит хоккей, развивает его, дает новые мысли — от этого у всех идет революция.

    Когда команды состязаются между собой, перенимается опыт. Хоккей таким образом эволюционирует.

    На мой взгляд, если уберешь одну нацию, наступит ущербность», — заявил Быков «Чемпионату».

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