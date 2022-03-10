Тихонов: Серия с «Сибирью» была очень непростая, соперник сражался в каждом матче

Виктор Тихонов Фото: globallookpress.com
Уфимцы выиграли серию со счетом 4-1.
«Непростой матч, сделали интересно болельщикам в конце (смеется). Отдельно хочу сказать спасибо бригаде меньшинства, которая выстояла в финале встречи.
Серия была очень непростая, соперник сражался в каждом матче. Как пример можно вспомнить ту игру, где было три овертайма. Это забирает очень много сил и эмоций», — приводит слова Тихонова официальный сайт уфимцев.
В полуфинале Восточной конференции «Салават Юлаев» сыграет с «Трактором».