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    Фетисов: Спорт в нормальном виде вернется рано или поздно. Если нет, надо будет эту лавочку закрывать

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    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, в каких изменениях нуждается российский хоккей.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    «Командные взаимодействия разрушились во время плей-офф. Но, наверное, это не самое главное. В этой ситуации у нас есть возможность переформатироваться. Не секрет, что команды финансируются из бюджета государственных корпораций и частично из бюджета регионов. Так что сейчас придется делать корректировку финансовых возможностей. Думаю, руководство КХЛ сегодня об этом задумывается.

    Теперь принцип равных возможностей даст шанс клубам определить лучших игроков и лучших тренеров не перепокупая их, а формируя команды. Нужно подтягивать на освободившиеся места молодых. Станет больше коллективного.

    Финны уехали, и они были лидерами во многих командах. Но наш хоккей в одно время развивался без иностранцев. И как только появилась возможность выйти на международный уровень, мы выдали положительный результат. Нашли свой хоккей, который был непобедимым до тех пор, пока не произошла интеграция. У нас была большая возможность привлечения детей. А сегодня хоккей — дорогущий вид спорта. Так что сейчас при поддержке государства есть возможность дать детям клюшку и коньки, чтобы попробовать игру. Это может быть хорошим прорывом, когда всё закончится.

    Как вообще эту ситуацию с санкциями можно объяснить? Страны сказали: "Всем уехать"! Государства призывают хоккеистов уехать. Спорт без политики? Ни в хартии Международного олимпийского комитета, ни в уставах других федераций политических аспектов нет. Тогда во время бомбежки Югославии санкции должны были распространиться на всех. Спорт является мостом к взаимопониманию даже в сложнейших мировых ситуациях, и сейчас этот принцип попирается.

    Спорт в нормальном виде вернется рано или поздно. Если нет, надо будет эту лавочку закрывать. Я впервые такое говорю. Но Паралимпиада была звонком. Безобразие, которое я не воспринимаю никаким образом. Было принято ужасное решение. Беспредельная история.

    А как тогда быть сборной России? При чем здесь сборная? Пострадали хоккеисты, люди. Надо развивать внутренний чемпионат. Нужно дать возможность мальчишкам играть. Мы говорим про людей, которые мечтают, стараются стать лучшими, попасть на чемпионат мира. Такой возможности их пока лишили», — приводит слова Фетисова «Комсомольская правда».

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