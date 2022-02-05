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    КХЛ не будет доигрывать регулярный чемпионат

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    Континентальная хоккейная лига опубликовала заявление о принятии решения не проводить оставшееся игры регулярного чемпионата.

    Алексей Морозов
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    Алексей Морозов

    «4 февраля в Пекине открылись двадцать четвертые зимние Олимпийские игры. Это долгожданное событие как для спортсменов, так и для болельщиков. На несколько недель спорт объединит людей разных возрастов по всему миру.

    Континентальная хоккейная лига постаралась сделать всё возможное для того, чтобы игроки, выступающие за десять сборных, ‒ а это 120 человек из 22 клубов КХЛ ‒ смогли принять участие в самом важном для каждого спортсмена событии и достойно представить свою страну.

    Сборные России и Китая полностью состоят из игроков клубов Лиги, команды Латвии, Чехии и Финляндии ‒ на половину и более. Представительство Лиги составит сорок процентов от общего числа участников Олимпиады.

    Структура сезона Континентальной хоккейной лиги изначально учитывала необходимость паузы в связи с проведением Олимпийских игр. Игроки вовремя прибыли в расположение своих национальных команд, а сегодня большая часть из них уже в Пекине.

    Пока мы ждём олимпийский хоккей, продолжаем и работу над подготовкой к самой важной части сезона — плей-офф. Он обещает быть упорным и непредсказуемым, так как явного фаворита в борьбе за Кубок Гагарина нет.

    Для того, чтобы плей-офф состоялся максимально комфортно для команд-участниц и болельщиков с учётом текущей ситуации с пандемией, Лига вынесет на утверждение Правления и Совета директоров КХЛ и согласование с ФХР решения не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата и утвердить новый порядок определения результатов регулярного чемпионата в текущем сезоне», ‒ цитирует официальный сайт лиги президента КХЛ Алексея Морозова.

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