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    «Северсталь» победила «Сочи»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Сочи
    «Северсталь» победила «Сочи» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Вратарь «Северстали»
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    Вратарь «Северстали»

    В составе хозяев 2 очка по системе 1+1 набрал Илья Хохлов. Также по шайбе забросили Давид Думбадзе, Егор Морозов и Никита Макеев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Сочи» (Сочи) — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
    Голы: Думбадзе — 8 (Гераськин), 8:08 — 1:0. Хохлов — 4 (Гуслистов), 22:07 — 2:0. Морозов — 9 (Лишка, Хохлов), 34:28 — 3:0. Макеев — 2 (Хабаров), 44:52 — 4:0. Петьков — 5, 46:09 — 4:1. Морозов — 5 (бол., Точицкий, Завгородний), 59:47 — 4:2Вратари: Подъяпольский — ХелльбергШтраф: 6 — 8Броски: 27 (7+14+6) — 24 (5+9+10)

    «Северсталь» имеет в активе 59 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» остался на 11 месте с 41 очком.

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