«Барыс» забросил 7 шайб и победил «Динамо»

Роман Старченко Фото: globallookpress.com
За хозяев отличились Антон Сагадеев, Якоб Берглунд, Роман Савченко и по дублю оформили — Роман Старченко и Никита Михайлис. За гостей одну единственную шайбу забросил Мартиньш Карсумс.
«Барыс» занимает 8-ю строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ набрав 44 очка, а «Динамо» расположилось на последнем 12-м месте Западной конференции, в их активе — 37 очков.
КХЛ
«Барыс» (Нур-Султан) — «Динамо» (Рига) — 7:1 (1:0, 2:1, 4:0)
Голы: Старченко — 7 (Вей, Савченко), 16:41 — 1:0. Сагадеев — 2 (Данияр), 22:19 — 2:0. Карсумс — 4 (Пуарье, Лорито), 32:35 — 2:1. Старченко — 8 (Савицкий, Морроу), 34:10 — 3:1. Берглунд — 8 (Юрчо, Орехов), 47:42 — 4:1. Михайлис — 17 (Лилья), 48:38 — 5:1. Михайлис — 18 (бол., Валк), 57:29 — 6:1. Савченко — 2 (Михайлис), 59:11 — 7:1Вратари: Ортио — Гудачек (Гросс, 48:01)Штраф: 8 — 8Броски: 33 (14+8+11) — 19 (4+7+8)Судьи: Франо, Хрибик