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    «Барыс» забросил 7 шайб и победил «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Динамо Рига
    «Барыс» дома обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 7:1.

    Роман Старченко
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    Роман Старченко

    За хозяев отличились Антон Сагадеев, Якоб Берглунд, Роман Савченко и по дублю оформили — Роман Старченко и Никита Михайлис. За гостей одну единственную шайбу забросил Мартиньш Карсумс.

    «Барыс» занимает 8-ю строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ набрав 44 очка, а «Динамо» расположилось на последнем 12-м месте Западной конференции, в их активе — 37 очков.

    КХЛ
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Динамо» (Рига) — 7:1 (1:0, 2:1, 4:0)
    Голы: Старченко — 7 (Вей, Савченко), 16:41 — 1:0. Сагадеев — 2 (Данияр), 22:19 — 2:0. Карсумс — 4 (Пуарье, Лорито), 32:35 — 2:1. Старченко — 8 (Савицкий, Морроу), 34:10 — 3:1. Берглунд — 8 (Юрчо, Орехов), 47:42 — 4:1. Михайлис — 17 (Лилья), 48:38 — 5:1. Михайлис — 18 (бол., Валк), 57:29 — 6:1. Савченко — 2 (Михайлис), 59:11 — 7:1Вратари: Ортио — Гудачек (Гросс, 48:01)Штраф: 8 — 8Броски: 33 (14+8+11) — 19 (4+7+8)Судьи: Франо, Хрибик
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