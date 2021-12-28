Германия в овертайме вырвала победу у Чехии в матче МЧМ-2022

Молодежная сборнаяв матче группового этапа МЧМ-2022 обыграла в овертаймесо счетом 2:1.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Фрагмент матча Фото: twitter.com/WorldJuniors

Автором победной шайбы стал Александер Бланк, оформивший в матче дубль. У чехов отличился Ян Мышак.

Для чехов это второе поражение на турнире, команда находится на четвертом месте в группе A. Германия одержала свою первую победу и расположилась на третьей строчке.

В следующем матче национальной команде Германии предстоит провести матч с Канадой. Сборная Чехии, в свою очередь, сыграет с Финляндией. Матчи пройдут 30 и 29 декабря соответственно.