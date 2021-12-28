Германия в овертайме вырвала победу у Чехии в матче МЧМ-2022

Фрагмент матча Фото: twitter.com/WorldJuniors
Автором победной шайбы стал Александер Бланк, оформивший в матче дубль. У чехов отличился Ян Мышак.
Для чехов это второе поражение на турнире, команда находится на четвертом месте в группе A. Германия одержала свою первую победу и расположилась на третьей строчке.
В следующем матче национальной команде Германии предстоит провести матч с Канадой. Сборная Чехии, в свою очередь, сыграет с Финляндией. Матчи пройдут 30 и 29 декабря соответственно.
Молодежный чемпионат мира Группа A
Германия U20 — Чехия U20 — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Бланк — 1 (Рутковски, Мюнценбергер), 24:29 — 1:0. Мышак — 1 (бол., Шпачек, Новак), 35:49 — 1:1. Бланк — 2 (Дзямбор, Леонхардт), 61:20 — 2:1Штраф: 6-8Броски: 32 (6+16+9+1) — 40 (13+19+7+1)